La Universitat Oberta per a Majors impartirà a partir d'aquesta setmana un curs a Sant Josep i Sant Antoni

Actualizado 31/3/2008 20:12:41 CET

EIVISSA, 31 de Març (EUROPA PRESS)

La Universitat Oberta per a Majors (UOM) celebra a partir d'aquesta setmana un curs sobre diverses matèries, que abracen des de l'escriptura a l'arquitectura passant per la salut o la investigació, que tindrà una durada de 15 hores i s'impartirà al saló de plens de l'Ajuntament de Sant Josep i en el Molí d'en Simó de Sant Antoni.

D'aquesta manera, avui es portarà a terme la lliçó inaugural, al municipi de Sant Antoni, i demà a Sant Josep amb el títol "El procés d'aprenentatge" que efectuaran Carmen Orte i Carmen Mas de 17.00 a 18.00 hores i de 18.00 a 20.00 hores respectivament.

Segons va exposar, el conseller de Cultura, Marià Torres, les activitats que es realitzen a Sant Antoni es porten a terme l'endemà també a Sant Josep. Pel conseller "és molt positiu que la universitat s'estengui per tots els municipis de l'illa" i va agregar que "aquest tipus d'iniciatives estan dirigides a persones més grans, que moltes vegades no han pogut anar a la universitat o que ja estan jubilats i tenen temps i interès per poder saber matèries noves o com han canviat les coses respecte el que ells van estudiar".

En aquesta activitat s'aborden matèries diferents de tal forma que dimecres comença un taller d'escriptura de poesia a càrrec de Carolina Riera, dilluns, 7 d'abril, comença el curs "Experiència a l'Escola" centrat en la investigació, que impartirà Joan Riera, i dimecres, dia 9, Josep María Carreras i Neus Torres desenvolupen la ponència "La Salut de Fer-nos Grans".

Els dies 14 i 15, també a Sant Antoni i Sant Josep respectivament, es durà a terme el curs "El món de les abelles" que oferirà Antoni Peinado i el cicle culminarà amb dues sessions de "L'Arquitectura Eivissenca" a càrrec de Salvador Roig, els dies 16 i 21, en el Molí d'en Simó i el 17 i 22 d'Abril al saló de Plens Josepí. Tots els cursos comencen a les 17.00 i tenen una durada d'entre 2 i 3 hores. Els cursos acabaran amb una excursió.