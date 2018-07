Al voltant de 70 veïns de Son Banya es concentra davant l'Ajuntament

Assenyalen que l'enderroc del 85% dels habitatges afectarà a entre 35 i 40 famílies del poblat palmesà

PALMA DE MALLORCA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al voltant de 70 veïns de Son Banya s'ha concentrat aquest matí davant l'Ajuntament de Palma per rebutjar l'enderroc del 85% de les 90 cases d'aquest poblat palmesà, el que, segons han assenyalat, afectarà a entre 35 i 40 famílies a les quals el consistori els ha ofert un habitatge de lloguer amb opció a compra en una altra zona de la capital balear.

Durant la concentració, en què van participar una desena de nens, els veïns de Son Banya portaven cartells en els quals es llegia 'No som terroristes, som persones'; 'Sí a la integració, no al racisme'; 'Què serà del futur dels nostres fills?'; 'Per un habitatge digne'; 'Volem els nostres drets' i 'Anem a lluitar'. Alhora, van corejar crits en els quals exigien la dimissió de l'alcaldessa, Aina Calvo, així com del regidor de Benestar Social, Eberhard Grosske.

En declaracions als mitjans, un portaveu dels veïns Miguel Ángel Heredia ha indicat que els veïns s'han concentrat davant el consistori, després de que, fa una setmana, Grosske els enviés unes cartes en la qual els informava que tenien un termini de quinze dies per desallotjar els habitatges, tenint en compte que aquestes anaven a ser enderrocades, en el marc del pla de reallotjo, amb la finalitat de desmantellar el barri de Son Banya.

Així, ha dit que els veïns estan "indignats", a causa que, segons la seva opinió, no són els mitjans més adequats "tirar un poble sencer jugant amb els sentiments de les famílies i tractant-nos d'allò pitjor, com si fóssim delinqüents, narcotraficants i terroristes, segons es desprèn d'un article escrit per Grosske en un mitjà de comunicació".

"Estem cansats que Grosske ens tracti així i que no doni la cara mai", ha recalcat Heredia, qui ha manifestat que no només en Son Banya hi ha droga i batudes contra narcotraficants, sinó que "també hi ha en altres barris de Palma", pel que ha insistit que els veïns estan "cansats de ser el punt negre de tot el dolent".

En aquesta línia, ha apuntat que el tema de la droga "ha d'estar en mans de la Llei, de manera que qui faci mal que ho pagui, però que no ho paguin justos per pecadors". Així, ha demanat a Grosske que "no es dediqui a fer de policia en Son Banya, perquè ja està la pròpia policia per treballar".

"CONDICIONS MÉS DIGNES O QUE ARREGLIN EL BARRI"

D'aquesta manera, Heredia ha demanat al regidor de Benestar Social que se senti en una taula amb els veïns per arribar a un acord "pacífic que convingui a l'Ajuntament i als residents de Son Banya", de manera que els ofereixi unes condicions "més dignes" per abandonar els seus habitatges i, en cas contrari, que els deixin viure "tranquils" en els seus pisos actuals i els "arreglin" el poblat com "una zona de Palma més".

Per tant, el portaveu ha recalcat que els veïns rebutgen la proposta que els ha fet el consistori i que consisteix a abandonar les seves cases perquè aquestes siguin enderrocades, a canvi d'un pis de lloguer en una altra zona de Palma, que, en un termini de cinc anys, tindria opció a compra. Concretament, el pagament del lloguer correspondrà amb el 20% del sou que percebi mensualment el cap de família.

Tot i això, Heredia ha subratllat que, gràcies a un "bon" bufet d'advocats al qual han recorregut els veïns, s'ha aconseguit paralitzar, de moment, el pla del consistori, després d'un recurs presentat al mateix, el que, segons la seva opinió, suposa un "bon mastegot en els nassos a Grosske".

En aquest sentit, ha manifestat que, actualment, els veïns de Son Banya estan "en mans de la Llei", i alhora ha apuntat que, el 90% dels residents d'aquest barri està en atur, pel que ha criticat que l'Ajuntament de Palma "no ajudi als joves, que estan discriminats, perquè com són de Son Banya, ningú els dóna treball".

"El consistori passa de nosaltres i ens té a l'oblit total", ha censurat, i alhora, per contra, ha agraït el fet que tots els menors de Son Banya estiguin escolaritzats, de manera que ha explicat que la presència d'alguns nens en la concentració davant de l'Ajuntament es devia que alguns estan "malalts".

"Estem agraïts que ens deixin escolaritzar als nostres fills i que algunes persones que no havien pogut fer-ho fins ara per un o un altre motiu, ara estiguin estudiant", ha conclòs Heredia, qui ha dit que "el cortès no treu el valent".