Agro.- Londres acogerá en julio una exposición sobre El Bulli del chef catalán Ferran Adrià

Actualizado 02/05/2013 16:43:37 CET

BARCELONA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El centro cultural Somerset House de Londres acogerá a partir del 5 de julio la exposición 'elBulli: Ferran Adrià and The Art of Food', una muestra retrospectiva que muestra el arte de la cocina del restaurante El Bulli del chef catalán Ferran Adrià.

La exposición llegará al país anglosajón con el apoyo de la Generalitat y el Institut Ramon Llull (IRL), después de pasar por el Palau Robert de Barcelona, donde alcanzó cifras récord de visitantes, ha informado el IRL este jueves en un comunicado.

La muestra se ha presentado este jueves en Londres en un acto que ha contado con la presencia del chef catalán, que se ha convertido en un "icono de la gastronomía mundial", tras lograr que su restaurante fuera considerado el mejor del mundo durante cinco años consecutivos.