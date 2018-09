La Barcelona Industry Week abordará la transformación digital de los sectores industriales

Publicado 05/09/2018 18:03:27 CET

BARCELONA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Barcelona Industry Week (BIW) 2018, que tendrá lugar del 16 al 18 de octubre en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona, abordará las claves para la transformación digital de los sectores industriales y reunirá los eventos Healthio, In(3D)ustry From Needs to Solutions e IoT Solutions World Congress (IoTSWC).

Estos salones abarcarán desde la materia prima, la fabricación masiva o personalizada, hasta la automatización de procesos, la conectividad inteligente, la ciberseguridad y transformación disruptiva, ha informado la institución ferial este miércoles en un comunicado.

La segunda edición del certamen prevé atraer a más de 21.000 visitantes profesionales que podrán descubrir las novedades de las más de 450 empresas expositoras y de los cerca de 600 expertos que participarán en las conferencias y mesas redondas.

La BIW, que busca impulsar la denominada industria 4.0 en la logística, la energía y la salud, entre otros, abordará su impacto en una serie de actividades bajo el lema 'Inspiring the industrial future' y el patrocinio del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB).

Se presentarán las incubadoras de alta tecnología que se están desarrollando a nivel europeo y mostrará una de sus implantaciones más destacadas a nivel industrial: la incubadora de manufactura avanzada de impresión 3D de la Zona Franca de Barcelona.

SALONES

El IoTSWC, organizado por Fira de Barcelona y el Industrial Internet Consortium (IIC), reunirá congreso, exposición comercial y bancos de pruebas promoviendo el 'networking' profesional, y mostrará la convergencia del Internet de las Cosas con la inteligencia artificial y el blockchain.

El Healthio contará con una muestra del ecosistema innovador del ámbito de la salud, donde los visitantes podrán probar y experimentar las técnicas y prácticas más avanzadas del sistema sanitario a través de 24 itinerarios agrupados en tres ejes: salud y bienestar; medicina personalizada, y enfermedades crónicas y envejecimiento.

El salón In(3D)ustry se estructurará alrededor de la In(3D)ustry Arena, una gran área de innovación con un escenario donde representantes de empresas que ya aplican la impresión 3D en sus procesos productivos expondrán sus casos de éxito, retos y necesidades a los visitantes y empresas del sector.