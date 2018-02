Mobile Week Kids busca acercar a los niños en el desarrollo de tecnología

Publicado 10/02/2018 11:47:16 CET

El Disseny Hub acogerá 10 creaciones artísticas que mezclan arte y tecnología

BARCELONA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Mobile World Capital Barcelona (MWCapital) ha impulsado en el marco del II Mobile Week Barcelona el programa de actividades para niños mWeek Kids, que tiene como objetivo acercar las tecnologías más avanzadas a las familias e idear un ecosistema en el que niños y jóvenes exploren, investiguen y creen juntos.

Entre las actividades gratuitas que se ofrecerán del 15 al 24 de febrero en la mWeek Kids, SokoTech invita el sábado 17 de febrero a la comunidad #GirlsHack del programa María de MaeztuUPF --Gender & ICT-- a un tour laboratorio de Fabricación Digital (Fab Lab) para inspirar a las chicas a desarrollar tecnología para mitigar la brecha de género en las TIC.

Además, el 24 de febrero se celebra la jornada Mobile Kids Day simultáneamente en distintos espacios de la ciudad, en el que niños y jóvenes podrán crear prototipos y jugar con toda clase de herramientas tecnológicas junto a sus familias.

Entre los talleres organizados, destaca la fabricación de un robot en el espacio de coworking Crec.cc del distrito del Eixample; la creación de un videojuego en el Centre Cívic Casa Groga de Horta-Guinardó, y un taller de iniciación a la programación en el Punt Òmnia Fundació Pare Manel situado en el Casal Cívic Barcelona-Verdum de Nou Barris.

La organización ha recordado que las actividades sobre arte, ciencia y tecnología para niños que se organizan en el mWeek Kids son gratuitas con registro previo a través de la página web www.mweekbcn.com.

CREACIONES ARTÍSTICAS

La Mobile Week también impulsará la mWeek Gallery, con visitas guiadas en espacios de innovación, exposiciones de arte, sesiones de cine y la muestra 'El futuro cotidiano', que recoge en el Disseny Hub Barcelona las 10 creaciones de artistas emergentes que mezclan arte y tecnología.

Las creaciones ganadoras se han seleccionado de entre 55 propuestas por un jurado formado por Pepe Serra (Mnac), Mariona Aloy (Soko Tech), Elisabet Rosselló (Dimons), Pep Perelló (OpenSystemUB) y Rosa Arrendondo (MWCapital).

Las obras estarán expuestas en el Disseny Hub del 15 de febrero al 4 de marzo y una de ellas será escogida para ser exhibida en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), y, además, la mWeek Gallery ofrecerá visitas guiadas a espacios de innovación, cine y exposiciones de arte para generar una reflexión sobre la transformación digital y su impacto en la ciudad y la sociedad.

Las 10 creaciones seleccionadas son 'Conversational Implant', de Raul Nieves y Andreu Belsunces; 'The Human Feelings Bank', de David Haro; 'Mobile Filed', de Eduard Comelles; 'Strong Independent Plant', de Rosa Mariela; 'Murs DIGITALS', de Fèlix Hill; 'Pleasure: The Future of Food', de Nicole Vindel; 'ClickBait Counter', de Román Torre; 'BlOckchain', de Miquel García; 'She programs the code', de Elizabeth Bigger, y 'En algún lugar debe haber un basural donde están amontonadas las memorias', de Laura Malinverni.