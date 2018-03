Protesta ante el estand del Ejército en el Salón de la Enseñanza de Barcelona

Publicado 14/03/2018 13:00:05 CET

Defensa defiende su presencia para mostrar su oferta educativa: "No venimos a crear polémica"

BARCELONA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una cincuentena de integrantes de la plataforma Desmilitaritzem l'Educació han protestado ante el estand de las Fuerzas Armadas en el Salón de la Enseñanza de Barcelona contra su presencia en la feria, que se ha inaugurado este miércoles y estará en el recinto de Fira de Montjuïc de Fira de Barcelona hasta el domingo.

Ataviados con sombreros y silbatos, han desplegado una pancarta ante el expositor que rezaba 'Les armes no eduquen, les armes maten' (Las armas no educan, las armas matan) y han colocado flores, adhesivos y carteles contra su presencia en el salón, una acción que también ha despertado que algunos visitantes gritaran algún 'Viva España'.

En una atención a los medios, el portavoz de Desmilitaritzem l'Educació, Jordi Muñoz, ha considerado "inadmisible la impunidad" de Fira de Barcelona por incluir al Ejército en el salón, pese a la moción aprobada en el Parlament y la declaración del Ayuntamiento de Barcelona contra su presencia.

Ha advertido de que las entidades que conforman la plataforma --en la que hay entidades y sindicatos educativos-- no permitirán que el Ejército entre en la escuela, ante la intención del Gobierno central de introducir sus valores en las aulas: "El Ejército no marcará el paso", ha avisado.

"El Ejército no forma, sino lo que hace es reclutar", ha reprochado Muñoz sobre la presencia del estand en el salón, para quien una feria de formación y educación no es el espacio adecuado para las Fuerzas Armadas.

EL GOVERN "NO COMPARTE" QUE ESTÉ PRESENTE

El secretario de Universidades e Investigación de la Generalitat, Arcadi Navarro, ha señalado que el Ejecutivo catalán "no comparte" desde hace años que el Ejército ocupe espacio en la feria, pero ha dicho que no preside la Fira de Barcelona y que esta edición no ha participado en la toma de decisiones por la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

El estand de este año cuenta con una superficie un poco menor que la del año pasado, cuando eran 90 metros cuadrados, y dispone de la cabina de un caza en la que se pueden subir los estudiantes interesados en la formación del Ministerio de Defensa.

"CADA AÑO VIENE MÁS GENTE"

El delegado de Defensa en Catalunya, el coronel Luis Castuera, ha defendido la presencia de las Fuerzas Armadas en el salón para ofrecer e informar de la oferta educativa del Ministerio de Defensa: "No venimos a crear polémica".

Ha recordado que en la pasada edición unas 7.500 personas se interesaron en el Salón de la Enseñanza por los estudios que ofertan --"cada año viene más gente", ha dicho--, y que el año pasado recibieron 1.600 solicitudes en Catalunya para ingresar en las Fuerzas Armadas.

Castuera ha remarcado que el Ministerio de Defensa es "una institución más del Estado" y debe informar de su oferta educativa, por lo que ha evitado entrar en polémica contra las voces que piden su ausencia del salón y ha señalado que acudirán todos los años.

Respecto a la decisión de Fira de Girona de sancionar a las Fuerzas Armadas sin su presencia tres años en la feria Expojove por haber acudido en la edición pasada con uniforme, ha reiterado que Defensa está estudiando recurrir esta decisión.