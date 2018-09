El salón Iwater ahondará en la innovación y la tecnología en el sector del agua

Publicado 07/09/2018 12:24:52 CET

El salón Iwater 2018, que tendrá lugar del 13 al 15 de noviembre en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, ahondará en la innovación y la tecnología en el sector del agua.

En un comunicado este viernes, la institución ferial ha llamado a las empresas, universidades y centros tecnológicos participantes del encuentro a que presenten sus proyectos en este ámbito en el marco de los programas de presentaciones TechHub e InnoHub.

Ha detallado que entre todas las propuestas recibidas se elegirán los ganadores de las categorías 'Best Product Iwater', 'Best Research Iwater' y 'Best Solutions Iwater' de los Premios Iwater 2018, que se entregarán durante la feria.

El encuentro contará con 130 expositores, entre los que habrá empresas como Bürkert, Contazara, Culligan, Likitech, Grundfos, Keller Ag, Prinze, Regaber y Sas Lacroix Sofrel.

La segunda edición de este salón se celebrará simultáneamente con el Smart City Expo World Congress, sobre ciudades inteligentes; el Smart Mobility, sobre movilidad sostenible, y la Circular Economy European Summit, sobre economía circular.