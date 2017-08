Unos 200 vecinos se manifiestan en la Barceloneta contra la especulación y el incivismo

Actualizado 12/08/2017 16:48:38 CET

BARCELONA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Unos 200 vecinos se han manifestado este sábado en la playa de la Barceloneta en contra de la especulación inmobiliaria, el incivismo y la privatización del espacio público bajo el lema 'Por la abolición de los pisos turísticos', según han informado fuentes municipales.

Los manifestantes han ocupado parte de la playa con pancartas en las que se podría leer 'We don't want tourists in our buildings! This is not a beach resort' --'¡No queremos a turistas en nuestros edificios! Esto no es un resort de playa--, en una movilización organizada por la Plataforma la Barceloneta Diu Prou.

Los vecinos han asegurado que el aumento de los pisos turísticos --legales e ilegales-- en el barrio ha provocado el encarecimiento de los alquileres, la desaparición de comercios y el aumento de los comportamientos incívicos.