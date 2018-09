Unas 30 escuelas catalanas pueden abrir su curso con obras por retrasos debidos al 155 y lluvias

Publicado 06/09/2018 14:37:24 CET

BARCELONA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Enseñanza de la Generalitat, Josep Bargalló, ha advertido este jueves de que unas 30 escuelas catalanas comiencen el curso el 12 de septiembre con obras no acabadas, debido al retraso en las licitaciones provocado por la aplicación del artículo 155 y las adversidades meteorológicas este verano.

En la rueda de prensa de presentación de datos del curso, ha explicado que el departamento ha encarado este verano 369 actuaciones de mejora de centros, con un presupuesto de 34,6 millones de euros, a los que se suma la finalización de obras de centros y grandes rehabilitaciones.

"No ha sido un año normal para las obras este verano" en las escuelas, ha dicho Bargalló, ya que las licitaciones de estas obras no se pudieron comenzar hasta finales de junio o principios de julio, a lo que se ha sumado una época con lluvias.

Ha reprochado la "ineficacia e irresponsabilidad" de los gestores del 155 del Gobierno central que se negaron a firmar los expedientes para licitar las obras, que ha llevado a que en dos casos ya no se pudieran hacer.

De las que sí se han podido hacer, él temía por 175 en verano, pero actualmente se han podido salvar la mayoría, pero ahora teme por una treintena de obras, lo cual no quiere decir que no puedan estar acabadas antes del miércoles, pero sí por seguro que 10 de ellas no estarán.

Sin embargo, en esta treintena de obras por las que teme hay un "plan B", lo que permitirá iniciar las clases, ya que la alteración que se produzca no afectará a la actividad lectiva, sino a algún despacho, sala conjunta o a la falta de algún módulo prefabricado --en este caso es en un centro que cuenta con edificio--.