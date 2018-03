Unas 8.000 personas se manifiestan en Barcelona en defensa del modelo de escuela catalana

Publicado 17/03/2018 20:48:40 CET

Asisten Torrent, los exconsellers de Enseñanza Maragall y Rigau y gran parte de la comunidad educativa

BARCELONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unas 8.000 personas, según la Guardia Urbana, se han manifestado la tarde de este sábado por el centro de Barcelona en defensa del modelo de escuela catalana convocadas por la plataforma Somescola, que ha congregado a gran parte de la comunidad educativa.

La manifestación, bajo la pancarta 'L'escola catalana, democràtica i cohesionada no té por', ha partido de la Ronda Sant Pere y ha finalizado en el parque de la Estació del Nord, donde se ha leído el manifiesto y han intervenido diferentes representantes de la comunidad educativa para señalar que "no tienen miedo" y en defensa del modelo catalán.

Los cánticos de 'L'escola catalana no té por' (La escuela catalana no tiene miedo) y 'No tenim por' (No tenemos miedo) han sido dos de los más coreados durante la manifestación, que se ha desarrollado en parte bajo la lluvia y que ha llegado semanas después de que el Gobierno afirmara que estudiaba incluir una opción lingüística en la preinscripción y como rechazo a las acusaciones de adoctrinamiento de la escuela catalana.

Entre los asistentes a la manifestación han estado el presidente del Parlament, Roger Torrent; la expresidenta de la Cámara y diputada de ERC, Carme Forcadell; los exconsellers de Enseñanza Ernest Maragall e Irene Rigau; los diputados de JxCat Eduard Pujol y Lluís Font; el diputado de la CUP Carles Riera; la diputada del PSC Ester Niubó; el diputado en el Congreso de ECP Joan Josep Nuet; el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, y los vicepresidentes de ANC y Òmnium Cultural, Agustí Alcoberro y Marcel Mauri.

FACHIN: LA ESCUELA "NO TIENE MIEDO"

En los discursos en el acto final de la manifestación, la portavoz del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, Mercè Terès, ha destacado que el modelo catalán lucha contra la segregación, y Marina Gassol, de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Fapac), ha pedido que "la máquina del miedo" no repercuta en el aula.

El parlamento más aplaudido ha sido el del exlíder de Podem Catalunya, Albano Dante-Fachin, quien ha recordado su llegada con 15 años a Catalunya y como "no encontró una casilla sino una sociedad que quería compartir" su lengua.

Fachin ha dicho que si la lluvia no puede detener la dignidad de la sociedad catalana, tampoco lo hará el Gobierno de Mariano Rajoy "ni cuatro diputados" en el Parlament, en referencia a los que tiene en la actualidad el PP en la Cámara catalana.

El exlíder de Podem Catalunya e impulsor de Som Alternativa ha señalado que la escuela catalana "no tiene miedo" y ha alabado el papel de los profesores como la mejor herramienta para combatirlo, cuestión que también ha defendido el portavoz de Ustec·Stes, Ramon Font.

COMUNIDAD EDUCATIVA

Gran parte de la comunidad educativa ha respaldado la convocatoria de Somescola, pero una parte de la concertada se ha desvinculado de la manifestación, como el sindicato Usoc --mayoritario en la concertada-- y las escuelas cristianas.

El portavoz del sindicato Ustec·Stes, Ramon Font, ha afirmado que la manifestación muestra un respaldo al profesorado, y ha señalado que la inclusión de una opción lingüística sería "un desastre" porque la inmersión es la mayor política de éxito de los últimos 30 años.

El secretario general de Federación de Educación de CC.OO. de Catalunya, Manel Pulido, ha afirmado que es básico combatir la segregación y mantener la competencia en catalán y castellano de los alumnos, y ha pedido que la manifestación "sea mucho más unitaria", muy transversal y no quede en manos de una parte de las opciones políticas catalanas.

La manifestación, además de las intervenciones de la comunidad educativa, ha acabado con las actuaciones de Roger Español, el joven que fue herido en un ojo el 1-O, y el rapero Valtonyc, condenado por injurias a la corona española, quien ha mostrado su apoyo a la escuela catalana.