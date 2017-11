Albert Rivera (Cs) reclama a Carles Puigdemont ir ante la justicia y no dejar "tirados a los suyos"

Publicado 04/11/2017 14:05:48 CET

Inés Arrimadas afirma que desde la Generalitat podrá unir Catalunya y devolverle el prestigio

SANT ANDREU DE LLAVANERES (BARCELONA), 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cs, Albert Rivera, ha reclamado este sábado al presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, que "dé la cara ante la justicia, que no se esconda, que no se excuse, que no deje tirados a los suyos".

En un mitin en Sant Andreu de Llavaneres, ha enviado así irónicamente "un mensaje virtual al señor Puigdemont, que está de Erasmus", y ha respetado que todos los partidos concurran a las elecciones del 21-D para intentar ganar en las urnas, aunque ha augurado la victoria de Cs, y ha pedido votar en masa.

"Vamos a llevar en volandas a Inés a la Generalitat" con un Govern autonómico, decente y digno como Catalunya se merece, ha dicho, y ha asegurado que entonces no habrá ni un pueblo donde no haya libertad.

Ha prometido que la principal labor de Arrimadas como presidenta sería "coser heridas, suprimir la línea divisoria que han trazado los independentistas", para que quepan todas las banderas, lenguas y catalanes; para que se apliquen fielmente el Estatut y la Constitución, y para recuperar la libertad, ha añadido textualmente.

Le han aplaudido al grito de 'Libertad' y de 'No nos engañan, Catalunya es España', y él ha acabado vaticinando: "Primero iremos a por la Generalitat y luego gobernaremos España".

'NON GRATOS' EN SANT ANDREU DE LLAVANERES

El mitin se ha hecho en Sant Andreu de Llavaneres porque el Ayuntamiento (gobernado por ERC) aprobó en octubre la proposición de unos 300 vecinos que declaraba non gratos --entre otros-- al Rey, al presidente del Gobierno central, al delegado del Gobierno y a Rivera, Inés Arrimadas y Toni Cantó (Cs); los tres, en el acto de este sábado.

Cs ha lamentado este sábado que el acto "ha sufrido un intento de boicot al ser reventado el sistema eléctrico" y con gritos de 'Fuera de aquí, no sois bienvenidos'.

INÉS ARRIMADAS Y TONI CANTÓ

En su discurso, Inés Arrimadas ha asegurado que trabaja por todos los catalanes: "También por los que nos pitan, nos insultan y nos señalan", y ha interpretado que declarar nos gratos a dirigentes de Cs también es rechazar igualmente a quienes les votan.

"Cuando sea presidenta de la Generalitat voy a tener dos objetivos": volver a unir a los catalanes y recuperar la admiración, respeto y buena imagen de Catalunya, según ha dicho.

El diputado de Cs en el Congreso Toni Cantó ha pedido no temer al independentismo y ha ironizado sobre que él, Rivera y Arrimadas fueran declarados non gratos: "He hecho el cálculo de las personas de Llavaneres que nos declararon non gratos aquí y son el 3%".