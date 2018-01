Albiol critica que Arrimadas descarte ser investida: "¿Para qué te presentas a las elecciones?"

Publicado 18/01/2018 18:12:51 CET

Acusa a Cs de "falta de patriotismo" por no ceder un diputado para que el PP tenga grupo propio

El líder del PP catalán, Xavier García Albiol, ha lamentado este jueves que la líder de Cs en Catalunya, Inés Arrimadas, haya descartado presentar candidatura para ser investida como presidenta de la Generalitat: "Entonces, ¿para qué te presentas a las elecciones?".

Lo ha expresado en rueda de prensa en el Parlament tras reunirse con el presidente de la cámara, Roger Torrent, en el marco de la ronda de contactos que éste último está manteniendo con los líderes de todos los grupos para abordar la investidura del próximo presidente de la Generalitat.

Albiol le ha trasladado a Torrent que le gustaría poder votar la investidura de Arrimadas porque es constitucionalista y ganó las elecciones pero "ella ha renunciado a formar gobierno y ni si quiera ha sondeado al PP para poder intentar" ganar la investidura.

"Para eso no hacía falta crear tantas expectativas ni presentarse como el voto útil", ha destacado Albiol en alusión a Arrimadas, de quien también ha criticado que esté dejando de lado a los catalanes no independentistas.

Considera que la actitud de Arrimadas demuestra que Cs solo quería ganar las elecciones catalanas para "posicionarse mejor de cara a las elecciones generales de 2019 o 2020".

Sobre la posibilidad de que el candidato a la investidura sea Carles Puigdemont (JuntsxCat), ha destacado que no le gustaría que fuera él porque eso contribuiría a "mantener la tensión y el conflicto" de la pasada legislatura.

Considera que los partidos independentistas podrían encontrar a otro candidato que "no generara ese mal clima y no tuviera cuentas pendientes con la justicia".

VOTO DELEGADO

Preguntado por la delegación de voto que han pedido los cinco diputados que están en Bruselas, ha dicho que "un huido de la justicia no puede delegar su voto y no se va a permitir: si la situación jurídica --de Puigdemont-- no cambia, es bastante improbable, por no decir imposible, que sea investido presidente".

Sobre los tres diputados presos, Albiol ha señalado que el juez del Tribunal Supremo les permitió delegar su voto solo para el pleno de constitución del Parlament, y ha considerado que esa situación ya ha acabado y que no están habilitados para hacerlo también en el pleno de investidura.

REUNIÓN CORDIAL

De la reunión con Torrent ha destacado que ha transcurrido con normalidad y que el tono ha sido cordial: "No deja entrever tanta tensión como la que provocó Forcadell, lo que es un pasito para normalizar la situación política".

Albiol le ha pedido que respete la pluralidad de la cámara y el reglamento del Parlament, en un momento precisamente en el que se sopesa la investidura telemática de Puigdemont y que los letrados han indicado que sería antirreglamentaria.

Además, preguntado por si la constitución del Parlament implica el fin del artículo 155 de la Constitución en la cámara, Albiol ha dicho que no: "Dejará de tener efecto en el momento en el que haya un nuevo Govern".

PIDE GRUPO PROPIO

De Cs también ha criticado que no quiera ceder un diputado al PP para que los populares puedan tener grupo propio en el Parlament --tienen 4 diputados y se necesitan como mínimo 5--.

"Demuestran que ellos solo están para intentar desgastar al PP, mientras nosotros fuimos generosos y les cedimos dos sillas en la Mesa del Congreso y tres presidencias de comisión" que no les correspondían, ha recordado.

También ha dicho que si el PP no tiene grupo propio los independentistas tendrán mayoría absoluta en todas las comisiones legislativas, lo que demuestra la "falta de patriotismo y de respeto" de Cs.