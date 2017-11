Albiol dice que "solo pueden abandonar la prisión" los que acaten la Constitución y el 155

Publicado 19/11/2017 13:57:39 CET

SALOU (TARRAGONA), 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP en las elecciones del 21 de diciembre, Xavier García Albiol, ha defendido que "solo pueden abandonar la prisión aquellos políticos que acaten la Constitución, que estén dispuestos a respetar el Estado de derecho y que reconozcan el artículo 155".

Lo ha dicho este domingo en el acto de presentación de la lista del PP en Tarragona, donde ha respondido al candidato del PSC, Miquel Iceta, que pidió el sábado que "todos los candidatos" puedan hacer campaña y que los que están en la cárcel, como el de ERC, Oriol Junqueras, puedan ser liberados hasta el juicio.

Albiol ha sostenido que si los presos soberanistas no cumplen estos requisitos y no reconocen la labor que ha hecho el Gobierno central con el 155 "no puede haber ninguna medida de gracia".

Ha negado que sean presos soberanistas y ha asegurado que en España no se encarcela a nadie por sus ideas políticas: "En el Congreso hay algunos diputados, como Tardà y Rufián, que defienden las mismas ideas y ahí los tenemos que aguantar. Este país es un país de ejemplo democrático".

También ha pedido a Iceta que deje "de hacer de redentor del independentismo", y ha criticado que el dirigente socialista esté abierto a pactar con ERC si abandona la vía unilateral hacia la independencia.

IMPORTANCIA DEL 21-D

Albiol ha reivindicado que en las elecciones del 21-D está en juego la estabilidad de Catalunya y el resto de España, y ha expresado la importancia de ir a votar "para enviar a la oposición al nacionalismo y al independentismo", ya que cree que es posible que haya una mayoría de partidos constitucionalistas.

Además, ha destacado que "hoy más que nunca Catalunya y España necesitan a un PP fuerte en la Generalitat" para continuar el trabajo que ha iniciado el Gobierno desde la aplicación del artículo 155.

El 'número uno' del PP en Tarragona, Alejandro Fernández, ha calificado las elecciones del 21-D como unas elecciones restituyentes para "restituir aquello que ellos han destrozado".