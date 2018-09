Alfred Bosch (ERC) renuncia a su candidatura por Barcelona y pide "abrazar" la de Ernest Maragall

Actualizado 21/09/2018 20:57:50 CET

Se va "con dolor" pero dice que un momento difícil requiere generosidad e inteligencia

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

El líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Alfred Bosch, ha anunciado ante la militancia su renuncia a ser el candidato a la Alcaldía en 2019 y ha pedido apoyar al conseller de Acción Exterior de la Generalitat: "Quiero pedir que abracemos todos a Ernest Maragall como apuesta ganadora".

Ante la Asamblea de Barcelona del partido este viernes, ha criticado la situación de la ciudad y ha asegurado que el Gobierno de Ada Colau ha sido una decepción, por lo que reivindica "una candidatura aún mejor, y ahora mismo este candidato mejor existe y es Ernest Maragall".

Del conselller ha destacado su conocimiento de la ciudad, su paso por el consistorio como concejal y que "lleva el apellido del mejor alcalde, sin ningún cuestionamiento, que ha tenido la ciudad: su hermano Pasqual Maragall".

Bosch, concejal desde 2015, ganó en mayo el proceso de primarias en ERC para encabezar la lista a las municipales de 2019 como único candidato que optaba a alcaldable, pero con el discurso de este viernes oficializa su renuncia a la carrera por Barcelona.

Tras pasar por el Congreso, donde entró en 2011, venció al actual secretario de Igualdad del Govern, Oriol Amorós, en las primarias para la lista republicana en Barcelona en los comicios de 2015, en los que ERC fue la cuarta fuerza con cinco concejales.

Ante un auditorio al que han acudido los concejales de ERC en Barcelona Trini Capdevila y Jordi Coronas --que ha llegado durante el discurso y ha sido aplaudido--, Bosch ha dicho que lo decide "con dolor" después de hablar con varias personas, incluidos el presidente del partido, Oriol Junqueras, y la secretaria general, Marta Rovira.

"Las horas difíciles quieren coraje, generosidad e inteligencia. Hoy para mí es una hora difícil", y ha agradecido los apoyos recibidos y los mensajes de militantes que le han pedido que continuara como candidato.

PRIMARIAS PARA ERNEST MARAGALL

Ha explicado que el partido deberá iniciar un nuevo proceso de primarias, para el que ha pedido el voto "sin brechas" para Maragall --en Alemania este viernes, ya que esta semana se ha reabierto la Delegación de la Generalitat en Berlín--.

Sobre su futuro, ha dicho que no se retirará: "No me voy a casa. Continuaré picando piedra desde el grupo municipal de Barcelona y, si en algún momento hay alguna misión para ser útil, estoy a disposición de todos vosotros".