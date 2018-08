Álvarez (UGT): "Decir que el proceso no ha tenido consecuencias económicas no es decir la verdad"

Publicado 10/08/2018 9:50:47 CET

Insiste en que mantener a los líderes independentistas en la cárcel es injusto y entorpece el diálogo

BARCELONA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Josep Maria Álvarez, ha asegurado que el proceso independentista en Catalunya tiene consecuencias negativas sobre la economía, aunque ha considerado que el traslado de sedes sociales no ha afectado a la economía real y al empleo.

"Decir que este proceso no ha tenido consecuencias económicas creo que no es decir la verdad", ha afirmado en una entrevista de Europa Press.

"Es un tema que no podemos obviar, porque si mantienes durante mucho tiempo una situación como la que hemos tenido, como la que tenemos, con toda seguridad que tendrá repercusiones económicas y sobre el propio desarrollo del empleo", ha sostenido el dirigente sindical.

"Yo creo que no se debe exagerar, pero también hay que decir la verdad", ha añadido, y ha alertado de que los efectos negativos no solo se producen en Catalunya, sino en el conjunto de España.

Sobre los cambios de sede social fuera de Catalunya tras el 1-O, Álvarez ha dicho: "A mí me gustaría que volvieran porque sería un signo de que estamos en una situación de normalidad".

ACERCAMIENTO POLÍTICO

Sobre el acercamiento entre el Gobierno central y la Generalitat tras el encuentro entre los presidentes Pedro Sánchez y Quim Torra y la Comisión Bilateral, Álvarez ha considerado que "el gesto es extraordinariamente positivo" y un paso adelante en si mismo.

Sin embargo, ha advertido de que hace falta tiempo y, a su juicio, va más allá de las voluntades de los dos gobiernos, sino que es una "cuestión de Estado" que debería contar con una base más amplia de partidos dispuestos a buscar una solución.

Además, se ha mostrado crítico ante la prisión preventiva de los líderes independentistas: "Hay otras cosas que se tienen que producir, que no están en el ámbito de los gobiernos, pero me parece que mantener en prisión a los exconsellers de la Generalitat, no solo no tiene ningún sentido desde el punto de vista humanitario, sino que desde el punto de vista jurídico y político creo que no ayuda a este proceso que se tiene que empezar".

"Sería bueno que se pudieran arbitrar mecanismos que permitan una cosa muy sencilla: no que no tengan que responder ante la justicia, sino preparando el juicio desde su casa, con sus familias, porque esto quitaría presión a la situación que se vive en Catalunya", ha añadido.

Sin embargo, ha reprochado las declaraciones del Govern poniendo en duda la separación de poderes: "El Govern de la Generalitat no puede continuar cuestionando la independencia del poder judicial español. No ayuda a la gente que está en la cárcel a que pueda tener una solución rápida".

POSICIONAMIENTO DE UGT

Sobre el posicionamiento de UGT en el proceso soberanista, Álvarez ha asegurado que está "muy orgulloso" de la dirección del sindicato en Catalunya, y ha afirmado que el papel que han querido jugar ha sido el de tender puentes en un momento en el que reinaban los extremos.

Ha asegurado que en el conjunto de España se han dado de baja del sindicato unos 300 afiliados por razones políticas: "En Catalunya se ha ido más gente por no responder a sus necesidades independentistas que por lo contrario, pero en el resto de España se han ido porque no estaban de acuerdo en que el sindicato pudiera tener un papel de trabajar para encontrar una solución".

"Nosotros queríamos decirle al independentismo que les queríamos acompañar para volver a la normalidad. Sobre todo porque queríamos que en Catalunya tuviéramos un gobierno estatutario, como el que tenemos, que no renunciara a nada pero que lo hiciera desde el pleno respeto a las leyes", ha argumentado en relación a su participación en diversas manifestaciones.