(Ampl.) La promotora Vancouver Gestión lanza una OPA sobre la catalana Plárrega Invest 2000 por 4,98 millones

Actualizado 31/03/2008 19:55:27 CET

BARCELONA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vancouver Gestión, promotora residencial, de centros comerciales y de hoteles y gestora de suelo con sede en Madrid y perteneciente a Grupo TPC, ha formulado una Oferta Pública de Adquisición (OPA) voluntaria sobre Plárrega Invest 2000, también promotora inmobiliaria y con sede en Barcelona, por 6,01 euros por acción, lo que suma 4,98 millones de euros.

El pasado 24 de octubre, Vancouver acordó con los principales accionistas de Plárrega (las mutuas catalanas Fortia Vida con un 73,54% del capital y Caja Hipotecaria Catalana Mutual con el 20,59%) la venta de sus acciones al precio citado.

La contraprestación se realizará "en su totalidad en metálico", informó Vancouver Gestión a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y la operación no requiere "ninguna autorización" por parte de los organismos regulatorios españoles.

Plárrega cotiza en el segundo mercado de la Bolsa de Barcelona y Vancouver prevé "actualmente" que siga siendo una sociedad cotizada tras la compra. Añadió en un comunicado que pretende "promover las actuaciones que sean necesarias para lograr su admisión a cotización en otras Bolsas de Valores", para lo que prevé "fortalecer y expandir la actividad" de la sociedad adquirida.

Asimismo, el grupo madrileño no tiene "planes o intenciones a corto plazo relativas a cualquier operación" de "transformación, fusión, escisión o transmisión" de Plárrega, ni prevé modificar su capital social. Con todo, no descarta operaciones de este tipo "en el futuro", ya que todavía no cuenta con un plan sobre la reorganización societaria de Plárrega.

Para garantizar el pago de las acciones de la promotora catalana, Vancouver cuenta con un aval bancario emitido por Caja Duero por 4.988.300 euros, equivalente a la contraprestación ofrecida por el conjunto de valores a los que se extiende la oferta de compra. La financiación del importe se efectuará mediante un préstamo solicitado a la misma caja de ahorros.

Mediante la adquisición, Grupo TPC quiere expandir su actividad a otros ámbitos geográficos y diversificarse hacia otros segmentos de negocio en los que no está actualmente presente, expuso.

Con unos activos totales al 31 de diciembre de 2007 de 590 millones de euros, su cifra de negocio superó los 96 millones, alcanzando un beneficio neto de 13 millones. El valor de mercado neto de sus activos (NAV) asciende a 420 millones, según una reciente tasación.