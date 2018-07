Aragonès no renuncia a la vía unilateral pero pide ampliar la mayoría soberanista

Actualizado 01/07/2018 13:57:44 CET

Pide a Pedro Sánchez dialogar sobre autodeterminación y que no pida "renuncias previas"

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 1 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente del Govern y número tres de ERC, Pere Aragonès, ha afirmado este domingo que su partido "no renuncia a ningún camino" para conseguir la república catalana de forma pacífica, tampoco la vía unilateral, pero ha admitido que hay que ampliar la mayoría independentista actual.

Lo ha dicho en el discurso de clausura de la conferencia nacional de ERC, el cónclave que el partido ha celebrado en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) para definir la hoja de ruta que aplicará en los próximos años, una hoja de ruta que no descarta otra declaración de independencia si el Estado rechaza un referéndum.

"Hemos dejado bien claro que ERC no renuncia a ningún camino para seguir adelante pacífica y democráticamente, pero nos gusta que el camino sea lo más amplio posible, porque los caminos más amplios son en los que cabe todo el país", ha concluido.

Aragonès ha defendido que su partido quiere la república catalana y luchará para conseguirla por cualquier vía no violenta, pero ha admitido: "Si queremos ganar, necesitamos ser más y más fuertes. Hay que fortalecer la sociedad catalana, tejer una malla impenetrable, y aumentar los apoyos internacionales".

Así, los republicanos incluyen en su ponencia política la vía unilateral, cuando en principio eran reticentes, pero abogan a cambio por aumentar los partidarios de la independencia para intentar de nuevo aplicar la independencia con más garantías de éxito: "ERC nació para hacer la república".

"VENTANAS DE OPORTUNIDAD"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, habla a menudo de crear "ventanas de oportunidad" para volver a intentar la independencia, y Aragonès está de acuerdo, pero ha avisado de que "las ventanas de oportunidad no aparecen porque sí, sino que se crean, se hacen".

En este sentido, ha argumentado que "el 1 de octubre no apareció porque sí, sino que se ideó, se organizó y se hizo posible", y ha dicho que ERC estará a disposición de los catalanes para volver a intentar implementar la república catalana si existe la oportunidad para hacerlo.

PEDRO SÁNCHEZ

El vicepresidente del Govern también ha abordado la reunión del 9 de julio que deben mantener el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que tiene que ser, a su juicio, "sin condiciones previas pero también sin renuncias previas".

Mientras que el Gobierno central ya ha descartado cualquier diálogo sobre la independencia, ERC insiste en que "el diálogo tiene que ser sobre todo sobre el 1 de octubre, la autodeterminación y la soberanía" de Catalunya para decidir sobre su futuro político.

"Nosotros no renunciaremos al reconocimiento de la autodeterminación. No renunciaremos al 1 de octubre, no renunciaremos a nuestro proyecto republicano porque no lo hemos hecho nunca y no lo haremos nunca", ha concluido, recordando que ERC nació en 1931 para defender la república.

LIDERAZGO INCUESTIONABLE

Aragonès, número tres del partido, ha afirmado que el liderazgo de Oriol Junqueras y Marta Rovira es incuestionable pese a no poderlo ejercer sobre el terreno, ya que el primero está en la cárcel de Estremera y la segunda se fue a Suiza para no comparecer ante el Tribunal Supremo.

Ha citado al filósofo Antonio Gramsci para afirmar que "las ideas no sobreviven sin una organización", y ha concluido que ERC es una organización serena y madura que aspira a crecer en los próximos años y multiplicar las alcaldías que ya tiene en Catalunya.