Aragonès reclamará a Calvo "los incumplimientos" del Estado con Catalunya

Actualizado 10/07/2018 14:48:30 CET

No tiene previsto asistir en representación de Catalunya al Consejo de Política Fiscal y Financiera

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, reclamará "los incumplimientos" del Estado con Catalunya y abordará las necesidades del Govern en la reunión que mantendrá el jueves con la vicepresidenta del Gobierno central, Carmen Calvo.

Lo ha explicado este martes la portavoz del Govern, Elsa Artadi, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, donde ha precisado que la reunión forma parte de los contactos "bilaterales" que la Generalitat quiere tener con los diferentes ministerios.

Aragonès acudirá con la lista de 45 puntos con la que Carles Puigdemont fue a reunirse con el entonces presidente Mariano Rajoy: la Generalitat cree que no se ha avanzado, de ahí que considere que aquellos puntos son "incumplimientos".

El Govern considera que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ya abordó con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la demanda del derecho de autodeterminación, por lo que considera que ahora la labor de Aragonès --y otros consellers-- será la de abordar demandas de gestión concretas.

Así, consideran que el diálogo entre Torra y Sánchez fue "al más alto nivel", y ahora toca abordar los temas sectoriales a través de dos vías: las cuatro comisiones bilaterales que la Generalitat ha solicitado, y en reuniones cara a cara entre ministros y consellers.

Por ejemplo, ha avanzado que el vicepresidente catalán reclamará que se cumplan varios compromisos que el Ministerio de Interior asumió hace un año con los Mossos d'Esquadra, como por ejemplo mayor financiación y permitir su presencia en órganos policiales de ámbito internacional.

También ha explicado que insistirá en la reclamación histórica de que la Generalitat pueda gestionar el 0,7 del Irpf que se dedica a finalidades sociales, y ha asegurado que para hacerlo tienen el apoyo de las entidades catalanas del tercer sector social.

El vicepresidente también insistirá en que el Gobierno facilite que el Parlament pueda recuperar las leyes sociales que aprobó en la pasada legislatura y que el Gobierno de Mariano Rajoy impugnó total o parcialmente ante el Tribunal Constitucional.

ÓRGANOS MULTILATERALES

Pese a la reunión Calvo-Aragonès, Artadi ha desvelado que el vicepresidente catalán no tiene previsto acudir en representación de Catalunya al próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), órgano en el que participan el Gobierno central y las comunidades autónomas.

Artadi ha precisado que esto no significa que no vayan a ir a ninguna reunió más de órganos en los que participan el Gobierno y las comunidades, y decidirán en función de si en la reunión "no hay ningún margen para que Catalunya decida nada" o si consideran que lo hay.

"El CPFF ya sabemos cómo va, sabemos que no hay nada que hacer y por lo tanto lo descartaríamos", ha concluido la consellera de Presidencia.