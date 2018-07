Arquillué dirigirá en el Grec dos piezas de Havel que reivindican "la coherencia de uno mismo"

Publicado 22/06/2018 15:24:38 CET

Se estrenará como director con 'Audiència i Vernissatge' en La Villarroel, dos obras unificadas

BARCELONA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El actor catalán Pere Arquillué se adentrará por primera vez en el mundo de la dirección teatral con 'Audiència i Vernissatge', dos piezas del dramaturgo checo Václav Havel unificadas en una que reivindica "la coherencia de uno mismo", y que dirigirá en el teatro La Villarroel del 26 de junio al 29 de julio, dentro del Grec Festival de Barcelona.

En rueda de prensa este viernes, Arquillué ha explicado que son dos piezas breves escritas en 1975 que tradicionalmente se han representado juntas y que redescubrió un par de años atrás una tarde de verano, después de haber visto una lectura de 'Protesta', obra que junto a las otras dos conforman una trilogía.

"Me di cuenta de que me permitían abordar tres ejes que me gustan: juego teatral, crítica social y lenguaje", ha explicado, y ha definido estas dos obras como comedias que en cierto punto vuelven al teatro del absurdo.

Ha detallado que 'Audiència i Vernissatge' narran la historia del escritor Vanek, el alter ego del dramaturgo, primero en una fábrica de cervezas en la que le han destinado a trabajar represaliado por el régimen comunista, y después en casa de unos amigos burgueses en la que el protagonista asiste a "un barniz para que cambie su ideología".

"Havel reivindica que debemos ser coherentes con nosotros mismos", ha recalcado Arquillué, que opina que el escritor checo no ofrece respuestas a los espectadores, sino pequeños gestos y soluciones con las que se pueden entrever su postura, y que tampoco envilece al resto de personajes que pretenden modificar la ideología del protagonista.

DIRECCIÓN Y ELENCO

El novel director se ha mostrado satisfecho de adentrarse en el mundo de la dirección, y lo ha definido como "un proceso natural y común de pasar al otro lado", después de dedicarse durante más de 30 años al mundo de la interpretación.

Aun así, ha querido especificar que el cambio no representa el fin de su carrera como actor, ya que seguirá actuando, sino que más bien lo concibe como "un reto generado por la curiosidad".

El elenco de la obra está formado por Joan Carreras en el papel protagonista, y Rosa Gàmiz y Josep Julien como actores secundarios, de los que Arquillué ha dicho que ha sido un lujo trabajar con "viejos amigos".

Y ha avanzado que en algunas de las representaciones programadas también se plantearán realizar una lectura de 'Protesta', la pieza que conforma una trilogía junto a las piezas 'Audiència' y 'Vernissatge', para sumergirse más a fondo en el universo de Havel, una figura poco conocida en España pero que consideran imprescindible en el teatro contemporáneo europeo.