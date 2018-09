Arrimadas acusa a Torra de querer "calentar la calle" y pide protección a Pedro Sánchez

Publicado 04/09/2018 21:13:28 CET

BARCELONA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La líder de Cs en Catalunya, Inés Arrimadas, ha criticado este martes la conferencia del presidente de la Generalitat, Quim Torra, al que ha acusado de querer "calentar la calle, poner las instituciones al servicio del independentismo y reforzar la propaganda exterior y la desobediencia".

En un apunte en Twitter recogido por Europa Press, ha reclamado al Gobierno central y a su presidente que tome las medidas oportunas ante las intenciones anunciadas por el presidente catalán: "Señor Sánchez, reaccione y protéjanos".

Para Arrimadas, la conferencia de Torra no aporta nada nuevo e "ignora a más de media Catalunya" y ha criticado que se haya hecho en un teatro --el Teatre Nacional de Catalunya-- y no en el Parlament, donde no hay plenos programados hasta el mes de octubre.