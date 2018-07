Arrimadas pide a Sánchez volver a controlar las cuentas catalanas tras la decisión de la justicia alemana

Publicado 12/07/2018 17:08:45 CET

Recuerda que Alemania no está juzgando "el fondo de la cuestión"

BARCELONA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La líder de Cs en Catalunya, Inés Arrimadas, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que vuelva a controlar las finanzas de la Generalitat tras la decisión de la justicia alemana de extraditar al expresidente Carles Puigdemont por malversación.

En una entrevista de Europa Press, Arrimadas sostenido que la malversación demuestra que el gobierno de Mariano Rajoy controló "muy poquito" las cuentas catalanas.

El Ejecutivo de Rajoy intervino las cuentas de la Generalitat en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, pero esa intervención decayó con el propio artículo cuando se formó el actual Govern.

"Quizás al Gobierno de Sánchez le podría servir esa extradición por parte de Alemania sobre la malversación para darse cuenta de que lo último que tiene que hacer es levantar el control de las cuentas de la Generalitat", ha advertido la portavoz de la formación naranja.

Arrimadas atribuye el levantamiento del control de las finanzas de la Administración catalana a "una cesión de Sánchez al separatismo que solo se explica por su necesidad de quedarse en Moncloa a toda costa", y asegura que no tiene ningún sentido político ni financiero no someter a control los movimientos económicos de la Generalitat.

"DAR LA CARA"

Para la líder de la oposición en Catalunya, la decisión de la extradición de la justicia Alemana es una buena noticia porque Puigdemont "va a tener que dar la cara por haberse gastado millones de euros en dar un golpe contra la democracia".

Además, "se reafirma que nadie en Europa compra la mentira de que aquí haya presos políticos, que sean perseguidos por sus ideas", ha afirmado, y ha pedido respeto por las decisiones de los jueces, ya sean alemanes o españoles.

"NO CONFUNDIR AL PERSONAL"

Sobre las voces que aseguran que con la decisión de extraditarle por malversación se está descartando que haya incurrido en un delito de rebelión, Arrimadas ha exigido "no confundir al personal".

"No se está juzgando el fondo de la cuestión, (la justicia alemana) no puede decidir que no se ha cometido rebelión en España. Lo que está diciendo es que la extradición se aprueba por un delito de malversación", ha incidido.

También ha criticado que los partidos independentistas digan, por un lado, que el juez alemán no reconoce la rebelión porque no lo extradita por ello y, por otro, que no ha cometido malversación aunque la justicia alemana sí lo quiera extraditar por ese delito.

"Quien juzga por rebelión, sedición y malversación es la justicia española y como aceptamos las resoluciones de Alemania hay que aceptar las de aquí", ha zanjado.