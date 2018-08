Arrimadas responde a Torra que también condene "violencia fascista" contra no independentistas

Publicado 04/08/2018 15:13:27 CET

BARCELONA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La líder de Cs en Catalunya, Inés Arrimadas, ha respondido al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que también condene la "violencia fascista" contra los catalanes no independentistas, en alusión al artículo de Torra donde ha exigido a todos los partidos políticos condenar la violencia contra los independentistas.

"La violencia hay que condenarla siempre como Cs hizo en el Parlament mientras el separatismo votaba no", ha dicho Arrimadas en un apunte en su cuenta de Twitter recogido por Europa Press.

"También la violencia fascista que sufren muchos catalanes no independentistas y sus representantes, aunque Torra no lo condene porque para él no somos catalanes sino 'bestias", ha añadido.