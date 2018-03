Puigdemont renuncia "provisionalmente" a su investidura y propondrá a Jordi Sànchez como candidato

Actualizado 01/03/2018 22:50:13 CET

El Parlament reivindica la Presidencia de Puigdemont y referéndum del 1-O, pero evita ratificar la independencia

El juez Llarena declara compleja la causa del 'procés', lo que permite ampliar la instrucción hasta los 18 meses

Demanda al Estado ante Naciones Unidas por vulneración de Derechos Humanos

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESSS)

El candidato de JxCat a la Presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado este jueves que renuncia "de forma provisional" a ser investido para el cargo y ha adelantado que propondrá a su número dos, Jordi Sànchez, como candidato.

En un mensaje institucional, ha explicado que ha contactado con el presidente del Parlament, Roger Torrent, para informarle al respecto y pedirle que lo antes posible abra una ronda de contactos con los diferentes grupos para investir al que será el presidente "de un Govern autonómico".

Missatge institucional del president de la Generalitat de Catalunya https://t.co/acydz8HGlF — Carles Puigdemont ?? (@KRLS) 1 de marzo de 2018

Para Puigdemont, Sànchez representa como nadie los valores de JxCat, es un hombre de paz y está injustamente encarcelado, y ha argumentado que con su decisión quiere facilitar que las instituciones catalanas sigan gobernadas por el independentismo y no por "el autoritarismo del 155".

"No claudicaré, no renunciaré, no me retiraré ante la actuación ilegítima de los que han perdido en las urnas", ha asegurado Puigdemont, que espera poder volver pronto a Cataluña como un hombre libre.

También ha argumentado que, con su decisión, el Gobierno no podrá seguir ocupando, en su opinión, las instituciones catalanas, y aunque admite que ello no garantiza la restauración total de la autonomía catalana, cree que dará "libertad para emprender la siguiente fase del camino hacia la independencia y del desarrollo de la República catalana desde espacios más libres y democráticos".

PRÓXIMA REUNIÓN EN BÉLGICA

Así, ha ratificado su voluntad de mantener "la legitimidad de la República" y trabajar para hacerla posible, y ha anunciado que en los próximos días convocará a miembros del Parlament a una reunión solemne en Bélgica para impulsar esta nueva etapa y establecer el Consell de la República.

Precisamente, el acuerdo de investidura entre JxCat y ERC contempla crear el lunes en Bélgica tres órganos para internacionalizar la República y difundir un proceso constituyente: una Asamblea de Representantes de la República, una Presidencia del Consell de la República y un Consell per la República, según un documento interno de la CUP.

También ha anunciado que, en su nombre, un equipo de abogados internacionales ha demandado el Estado ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por violación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Civiles y Políticos.

"No se ha declarado ningún estado de emergencia que justifique la suspensión de estos derechos. Nada justifica la colección de abusos que ha cometido el Estado este tiempo, y ha llegado la hora de pasar a la acción para que estos abusos no queden impunes", ha apuntado.

Según Puigdemont, el Estado no tiene "autorización democrática" para ponerse al frente de las instituciones catalanas y cree que las urnas le han desautorizado, además de lamentar que el Estado siga negándose a aceptar la voluntad de los catalanes, ha dicho.

"GOLPE DE ESTADO DE APARIENCIA INSTITUCIONAL"

Tras asegurar que han pasado cuatro meses desde que el Estado "se hizo con el Govern a través de un golpe de estado de apariencia institucional" y de los primeros encarcelamientos, les ha acusado también de emprender una ofensiva sin límites contra Cataluña para conseguir una rendición que no lograrán.

Además, ha agradecido el apoyo de JxCat, ERC y CUP a la propuesta de resolución que ratifica la confianza en su persona como presidente de la Generalitat, cuyo contenido considera que evidencia la existencia de una mayoría democrática legitimada para tomar decisiones que hagan posible tirar adelante el mandato popular.

"Cataluña se ha ganado el derecho a ser una República independiente, democrática y de derecho, y este objetivo es irrenunciable", ha zanjado, dejando claro que los catalanes no se rendirán.