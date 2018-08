El Ayuntamiento achaca a un problema técnico el apagón del pebetero del Fossar

Publicado 23/08/2018 13:25:19 CET

BARCELONA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha achacado a un "problema técnico" el apagón de la llama del pebetero del Fossar de les Moreres, que dejó de funcionar la noche del miércoles al jueves.

Según ha explicado el Consistorio este jueves a Europa Press, se trata de una avería en el termostato que regula la temperatura del pebetero que ya se está arreglando.

La concejal de Ciutat Vella, Gala Pin, ya aseguró el miércoles por la noche en un apunte en Twitter recogido por Europa Press que el Ayuntamiento estaba "haciendo lo posible para volverlo a encender lo antes posible".

Tras las críticas recibidas por el apagón de la llama de este monumento dedicado a los muertos en el asedio a Barcelona de 1714, la alcaldesa, Ada Colau, ha contestado irónicamente que por las noches "en realidad" se dedica a apagar pebeteros.

"He hecho creer que estaba de vacaciones con la familia, pero en realidad por las noches me dedico a apagar pebeteros, alterar marquesinas, colgar lazos amarillos para después descolgarlos y volverlos a colgar... Y cuando llego a casa me tomo un vaso de ratafía y hago una risa maligna", ha ironizado.

La alcaldesa ha añadido que "solo con humor se pueden aguantar tantas barbaridades" como los mensajes que recibe al respecto por redes sociales.