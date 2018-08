El bailaor Jesús Carmona, Latin UK Award: "Fuera se nos valora más que aquí"

Publicado 11/08/2018 11:19:50 CET

"La espinita que tengo es que aun no he podido ir con toda mi compañía a ningún lugar de Catalunya"

El bailaor badalonés Jesús Carmona, reconocido este jueves con el premio a Mejor Artista Internacional y Producción Internacional de Danza de los Latin UK Awards (Lukas) 2018, ha asegurado: "Fuera se nos valora más nuestro trabajo que aquí".

En una entrevista de Europa Press, el bailaor ha señalado que aunque la salud del flamenco se encuentra en uno de los mejores momentos, faltan muchas ayudas para dar más visibilidad al flamenco, y ha agregado: "Este año me han dado muchos premios fuera de nuestro país y aquí ninguno".

De hecho, el bailaor señala que el 85% de sus actuaciones son fuera de España, demostración de la apuesta que hay por el flamenco en el extranjero, y ha agregado que aunque en Catalunya hay buenos tablaos, se llenan de un turismo interesado en "conocer la cultura desde dentro".

"La espinita que tengo es que aun no he podido ir con toda mi compañía a ningún lugar de Catalunya debido a que las condiciones que me ofrecen no son aceptables", ha dicho el bailaor, que sí ha actuado en solitario en el Tablao Cordobés de Barcelona, pero ha avisado de que está deseando poder llevar sus espectáculos pronto a sus paisanos.

El artista prepara para 2020 su sexto montaje "con más bailarines y más músicos", y está convencido de que el flamenco es un arte que llega a todas las clases sociales de forma universal.

GIRAS INTERNACIONALES

Tras una gira por Estados Unidos, el bailaor debutará en septiembre en Dubai y regresará a China, antes de embarcarse en una gira que le llevará por Los Ángeles, Australia, Italia y Brasil, entre otros.

Aunque el galardón concedido en Londres (Reino Unido) reconoce su interpretación, Carmona ha considerado que este premio es un reconocimiento a su compañía: "Somos 16 personas que recorremos el mundo llevando la bandera del flamenco".

Estos premios, que también ha reconocido en distintas categorías a Carlos Vives (Mejor Artista Internacional), Juan Luis Guerra (Mejor Concierto Internacional), Cristiano Ronaldo (Mejor Futbolista Internacional) y Pep Guardiola (Mejor Entrenador), demuestran, a su juicio, que el flamenco es un arte universal: "Si el flamenco está rodeado de estas personas demuestra la importancia que tiene este arte".

Los galardones Lukas reconocen el impacto de la cultura latina en Reino Unido, y son la única ceremonia europea de los Latin Awards; este año los premios han reconocido la trayectoria de Carmona, licenciado en danza Española y Flamenco por el Institut del Teatre de Barcelona, alumno de las compañías Carmen Cortés, Rafael Amargo y Antonio Canales, y primer bailarín del Ballet Nacional de España en 2007, entre otros.