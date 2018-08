Barcelona abre una unidad terapéutica pionera para menores con trastornos de salud mental

Publicado 29/08/2018 12:56:32 CET

Destina 25 plazas a menores tutelados por la Generalitat

BARCELONA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Barcelona ha abierto la primera unidad terapéutica educativa y residencial para niños y jóvenes con trastornos de salud mental en España, con una capacidad para 30 menores, con el objetivo de empoderarlos y dotarlos de herramientas, con estancias de un máximo de 18 meses.

Acompanya'm, que funciona desde abril en el Monestir de Valdonzella de Barcelona gestionada por el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, es un dispositivo conjunto de las consellerias de Salud y de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, cuyos consellers Alba Vergés y Chakir El Homrani han visitado este miércoles.

La unidad --cuya apertura anunció Europa Press en marzo-- se dirige a menores con trastorno mental grave o persistente en el tiempo y que comporta una repercusión significativa en sus relaciones psicosociales o que presentan riesgo de desarrollar un trastorno mental.

Este miércoles, los consellers Vergés y El Homrani han explicado que en el centro, que ahora acoge a 16 menores de 13 a 17 años, habrá un "porcentaje importante" de niños y jóvenes tutelados por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia), pero también otros que no lo son.

De las 30 plazas disponibles, 25 están destinadas a menores bajo la tutela de la Dgaia y las cinco restantes a niños y adolescentes que pueden ser derivados por dispositivos de las dos consellerias, con una perspectiva preventiva.

La voluntad, según El Homrani, es "romper esquemas" que puedan conllevar una cronificación de la situación, con un modelo que se basa en las unidades de convivencia terapéutica, que agrupan a los jóvenes en cinco apartamentos con capacidad para cinco o seis personas.

El Homrani ha añadido que con esta unidad pionera la administración "se adapta" a las necesidades de los menores vulnerables, y es un ejemplo de la voluntad de la Generalitat de acelerar la integración social y sanitaria.

Vergés ha explicado que el centro no tiene un concepto de centro hospitalario, sino de hogar, y que la voluntad de que los menores no estén más allá de 18 meses es para que no se "institucionalice" su situación y puedan regresar a su entorno.

45 PROFESIONALES

El equipo de atención del centro está formado por 45 profesionales de diferentes colectivos especializados en salud mental y del entorno educativo: psiquiatras, psicólogos, enfermeras y auxiliares de enfermería, trabajadores sociales, educadores sociales y maestros.

La jefe de Salud Mental Infantil y Juvenil del Hospital Sant Joan de Déu, Montse Dolz, ha dicho que el día a día de los jóvenes busca la "filigrana artesanal de reconstruir una vida y una salud mental que ha quedado truncada".

Ha añadido que vivir en las unidades de convivencias les permite recuperar y reaprendeer hábitos, a lo que se suma la escolarización, las actividades terapéuticas y el trabajo con las familias.

En Catalunya, el 4,7% de la población menor de 18 años ha sido atendida en algún centro de salud mental infantil y juvenil (CSMIJ), unos 65.221 niños, y de éstos menores uno de cada ocho tiene un diagnóstico de trastorno mental grave.