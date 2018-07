Barcelona recogió un 6,5% menos de residuos en 2012 por la crisis

Actualizado 02/05/2013 17:16:22 CET

Prepara un programa social para los que hurgan en contenedores en busca de comida

BARCELONA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

Barcelona recogió en 2012 un total de 753.695 toneladas de residuos, lo que supone un 6,5% menos que el año anterior, siendo el quinto año consecutivo en que disminuyen, ha explicado este jueves en rueda de prensa el concejal de Medio Ambiente y Servicios Urbanos, Joan Puigdollers.

Para hacerse una idea del descenso, cabe tener en cuenta que la cifra de toneladas es la más baja en más de una década, siendo en 2001 de 774.023 toneladas --el pico fue en 2008, con 898.453-- y la selectiva pasó en 2012 a representar el 37,1% del total de residuos recogidos, 0,9 puntos menos.

Los descensos fueron generalizados --de orgánica, disminuyó un 8,15%; de papel y cartón, un 13,6%; de envases, un 4%, y de vidrio, un 1%--, y también bajó el índice de generación de residuos por cápita, que se situó en los 1,27 kilos por persona y día, cuando en 2011 estaba en los 1,37.

Puigdollers lo atribuye al menor consumo por la crisis, y a los "robos" en el caso del papel y cartón para revenderlos --se hacen con camionetas o carritos--: representan entre tres y cuatro puntos del total de reducción de su recogida y un perjuicio económico de al menos 130.000 euros.

El año pasado se recogieron 58.108 toneladas de papel y cartón, lo que contrasta con las 97.802 de 2008, y el concejal ha considerado más efectiva la actuación de la Guardia Urbana que aplicar multas, que sirven "de relativamente poco", y menos dada la dificultad de cobrarlas.

La Guardia Urbana desplegó una vigilancia intensiva que acabó con 2.844 actuaciones, de forma que cuando se detecta una camioneta con papel y cartón se la obliga a devolverlo al contenedor o llevarlo a un centro de recogida de residuos.

MÁS IMPROPIOS EN ORGÁNICA

En cuanto a la orgánica, la gran apuesta municipal de la nueva contrata de limpieza que entró en vigor el 1 de noviembre de 2009, los impropios --los desperdicios que se tiran por error entre la orgánica-- representaron en 2012 el 20,6% de los residuos de estos contenedores, 2,3 puntos más.

Para Puigdollers, hay dos causas, que la preocupación de los barceloneses "no está en la recogida de la basura" y por quienes hurgan en busca de comida, para los que con el Área de Calidad de Vida trabajan en un programa social que no ha detallado para que no busquen en contenedores.

Para contrarrestar la subida de impropios, se ha empezado una campaña en los 13 barrios con más presencia: Barceloneta, Poble Sec, Vallvidrera, Sarrià, Putget-El Farró, Sant Genís dels Agudells, Canyelles, Trinitat Nova, Torre Baró, Vallbona, Trinitat Vella, Navas y Provençals del Poblenou.

En estos barrios los impropios están por encima del 20%, y el concejal ha subrayado que el objetivo ahora es aumentar la calidad de la materia orgánica por encima de la cantidad, facilitando así su tratamiento: "Preferimos recoger menos pero de más calidad".

LLAMAMIENTO AL BARCELONÉS

Puigdollers ha hecho un llamamiento a los barceloneses para que tiren la materia orgánica al contenedor marrón, y que no dejen vidrio en el marrón ni en el gris (el de basura en general), dado que son los dos que se recogen de noche y el ruido es molesto para los vecinos.

En paralelo, el consistorio ha empezado una prueba piloto en Gràcia, Eixample y Ciutat Vella que incorpora el casco a los operarios que aún van de pie tras los camiones de recogida, y mascarillas para los que riegan las calles con agua freática, con el objetivo de aumentar la seguridad.

Cabe ver si el aumento del IVA que aplicó el Gobierno central desde el pasado septiembre tendrá repercusión en la contrata de limpieza, y que a finales del año pasado asumieron las cuatro empresas que tienen la concesión, pero este año lo negocian con el consistorio.