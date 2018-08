Bosch (ERC) dice que PP y Cs compiten por "quién es más cavernícola" con el 155

Publicado 21/08/2018 19:37:04 CET

BARCELONA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Alfred Bosch, ha acusado este martes a PP y Cs de competir por "quién es más cavernícola" y provoca un mayor retroceso al apostar por volver a aplicar el artículo 155 de la Constitución en Catalunya.

En declaraciones a los medios, el republicano ha advertido a ambos partidos de que, "si su único proyecto para Catalunya es volver atrás, es como para que se lo replanteen" y reflexionen.

El dirigente de ERC ha avisado de que proponer suspender el autogobierno y un Parlament que ha sido elegido democráticamente no puede ser un proyecto ilusionante para nadie ni aporta nada: "Si con esto quieren seducir a los catalanes, van apañados".

Preguntado por los lazos amarillos en el espacio público, ha defendido que no es lo mismo colocarlos que retirarlos: "No es lo mismo la libertad de expresión que actuar contra la libertad de expresión. No es lo mismo publicar libros que censurarlos".

Ha criticado que dos hombres arrancaran este lunes el lazo amarillo de la sede del distrito de Sant Andreu, colgado tras un acuerdo de la junta de portavoces, y ha insistido en que se debe proteger la libertad de expresión, también de una administración que ha tomado una decisión por mayoría en defensa de "presos por razones políticas".

VIVIENDA EN BARCELONA

Preguntado por la medida del Gobierno de Ada Colau para expropiar solares vacíos tras dos años sin edificar, Bosch ha sostenido que "habría estado bien que se le ocurriera a principios de mandato, porque llega tarde".

Ha dicho que ERC ya había propuesto ampliar el derecho de tanteo y retracto --a lo que el Gobierno de Colau condiciona la medida-- y ha criticado que el ejecutivo municipal plantea iniciativas que no se aplicarán hasta el próximo mandato y que podrían haber tenido efectos si se hubieran activado al inicio del actual.

Lo ha dicho junto a la concejal Montserrat Benedí durante una visita a la fiesta mayor de Sants, que ha elogiado y ha descrito como una celebración consolidada caracterizada por el civismo y el asociacionismo del barrio.