El abogado de Puigdemont asegura que ya ha salido de Finlandia

Actualizado 24/03/2018 18:29:47 CET

BARCELONA/MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, ha dicho este sábado por la tarde que su defendido ya ha salido de Finlandia.

"Confirmo que el presidente Puigdemont ya no está en Finlandia", ha escrito en un tuit de su cuenta personal, recogido por Europa Press.

Ha añadido que el también diputado de JxCat "seguirá, como siempre, a disposición de la justicia belga, donde tiene fijada su residencia".

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ya no está este sábado en Finlandia, según el diputado finlandés Mikko Kärnä, del liberal Partido del Centro.

El diputado finlandés Mikko Kärnä, del liberal Partido del Centro, era el primero en afirmar en un tuit de su cuenta personal, recogido por Europa Press, que Puigdemont había salido de Finlandia y explicaba que había recibido información de que salió del país el viernes por la noche.

En un mensaje adjunto explica que, durante el almuerzo del viernes, discutieron sobre la posibilidad de que arrestaran al también diputado de JxCat en el Parlamento catalán: "Fue informado de que, si España emitía la orden, tenía dos opciones".

Just received info from president @KRLS of #Catalonia that he is no longer in #Finland. He departed to Belgium last evening. My press release attached. pic.twitter.com/7WdsjZgswS