Casado asegura que no aceptará "una relación confederal ni bilateral" con Catalunya

Publicado 08/09/2018 16:16:13 CET

Acusa al PSOE de complicar el conflicto político abogando por el autogobierno

BARCELONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este sábado que los populares no van a aceptar una "relación confederal ni bilateral" del Gobierno con la Generalitat porque, según él, el autogobierno ya es completo en Catalunya, y ha acusado al Ejecutivo central de complicar más el conflicto político.

"No se trata de conceder más autogobierno a nadie, llevamos 40 años autogobernándonos: autogobierno no es sinónimo de autonomismo ni de nacionalismo. No hay autogobierno de Catalunya y de España, sino de los catalanes y los españoles", ha dicho en su discurso en la primera reunión de la Junta Directiva Nacional que el PP ha celebrado este sábado en Barcelona.

Ha afirmado que "el socialismo promete una transición imposible destinada a que toda España acabe asumiendo los postulados nacionalistas y acabe por someterse a su voluntad", y ha avisado al Gobierno de que no puede pactar con los independentistas como si fueran los legítimos representantes de toda la sociedad catalana, en sus palabras.

Es por ello que aboga por "hacer presente a la Catalunya real y a sus deseos de formar parte plenamente de la nación española" porque, a su juicio, el independentismo no es el estado natural de Catalunya.

"El secesionismo es una voluntad de exclusión contraria en todo a la verdadera historia de Catalunya. Prefieren excluir y someter a incluir y convivir y esto no lo vamos a permitir", ha aseverado.

Así, Casado ha indicado que no se quedarán mirando "como el PSOE complica más el problema recuperando un Estatut que llevaría a fragmentar el poder judicial y la hacienda pública española".

Ha incidido en que el debate no es si se vota o no porque, según ha explicado, votar solo es un acto democrático cuando se hace según las reglas y cuando sirve para hacer normas que se respeten: "Más que nunca vamos a oponernos y vamos a ganar".

REFERENCIAS AL REY

Casado ha dedicado parte de su discurso a enaltecer la figura del Rey, del que dice que es el símbolo de la unidad España, y que hay que defenderle: "Es parte de nuestro poder constituido, parte de nuestra Constitución y nuestro poder constituyente".

"El Rey lo es porque los españoles, también los catalanes, hemos querido que lo sea. Y lo es de esa España que declara su compromiso con la solidaridad entre territorios y entre generaciones con el progreso y con la libertad", ha aseverado.

Según el, la mejor forma de celebrar el 40 aniversario de la Constitución, además del acto que se celebró el pasado jueves, también se hace reivindicando las instituciones y poniendo en valor lo que ha traído hasta aquí: "Los 40 años de la mejor historia de nuestro país".

A la Junta Directiva Nacional del partido han asistido representantes del PP como el líder del partido en Catalunya, Xavier García Albiol; la presidenta del Congreso, Ana Pastor; la portavoz del PP en el Congreso y exministra, Dolors Montserrat; el exdelegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo; el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, y los exministros José Manuel García-Margallo y Juan Ignacio Zoido, entre otros.