Los catalanes aprueban al Govern y Barcelona por el 1-O y suspenden al Gobierno según el CEO

Publicado 09/02/2018 15:02:37 CET

BARCELONA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los catalanes aprueban a la Generalitat y al Ayuntamiento de Barcelona por su actuación con el referéndum del 1 de octubre y suspenden al Gobierno central por lo mismo, según el segundo Barómetro ómnibus del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat.

Dan al Govern una nota media de 5,03, al Ayuntamiento un 5,08, y al Gobierno central un 2,73, en una encuesta realizada con 1.200 entrevistas presenciales del 16 de octubre al 9 de noviembre.

Como novedad se ha destinado un capítulo específicamente al 1-O, y los datos indican que el 57,4% de catalanes aprueba la gestión del Govern, el 34,6% la suspende y el resto no sabe o no contesta; mientras que en el caso del Gobierno central, la aprobación es del 29,6%, el suspenso del 62,9% y el resto no sabe o no contesta.