CatECP emplaza a ERC y la CUP a ser "valientes" y proponer a otro candidato

Publicado 10/02/2018 11:56:06 CET

Insisten en que la prioridad es terminar con el 155 y recuperar el autogobierno en Catalunya

BARCELONA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada electa de CatECP en el Parlament Elisenda Alamany ha pedido a ERC y a la CUP que "sean un poco más valientes" y propongan a un candidato que pueda protagonizar un gobierno en Catalunya porque, según ella, es urgente tener un Govern que no sea comandado por la vicepresidenta del Gobierno central, Soraya Sáenz de Santamaría, y poder recuperar las instituciones catalanas.

En declaraciones a los periodistas este sábado, Alamany ha valorado la situación política actual y ha considerado que continúan encallados porque "no existe la posibilidad de tener un gobierno efectivo en Catalunya".

Sobre la propuesta de JxCat de modificar la ley de la presidencia, Alamany ha afirmado que cambiarla en favor de un presidente que no está en Catalunya, sino que está en Bruselas, es alargar el 155 porque, y ha dicho que una presidencia telemática supondría la intervención automática de las instituciones: "No forma parte de la solución, sino del problema, que es que no tenemos gobierno".

En este sentido, ha dicho que necesitan un Govern que esté en Catalunya, y ha instado a JxCat y ERC a dejar de "marear la perdiz" con, según ella, unos juegos partidistas que no permiten superar el bloqueo.

"La prioridad más absoluta ahora mismo no son más simbolismos, sino acciones que nos dejen en una mejor situación", ha indicado la diputada de CatECP.

Ha asegurado que "con simbolismos el país no avanza" e insiste en que la prioridad debería ser acabar con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, recuperar la dignidad de Catalunya y empezar a pensar como desencallan la situación y como recuperar el autogobierno y las instituciones catalanas.

INFORME LETRADOS

En relación al informe de los letrados presentado este viernes en el que expusieron que la cuenta atrás de dos meses para investir un president de la Generalitat no se ha activado, Alamany ha afirmado que ellos ya consideraban que el tiempo no corría pero que aunque "para los políticos el tiempo no corre, para las personas sí", por lo que pide claridad a los partidos soberanistas.

Según Alamany, los políticos tienen la responsabilidad de buscar un candidato que pueda tener un gobierno para todos los catalanes: "No entendemos que tres partidos que se presentaron por separado a las elecciones y que por lo tanto parece que tienen proyectos políticos diferentes solo tengan un solo candidato".

Asimismo, ha considerado que "ERC sigue subordinado a los designios de JxCAT" y es por ello que el país está encallado por un nombre, que es el de Puigdemont, en sus palabras, por lo que insiste en pensar en cómo tener un gobierno efectivo desde Catalunya y no desde Bruselas.