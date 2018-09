Celestino Corbacho descarta ser candidato de Cs al ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat

Publicado 16/09/2018 14:12:42 CET

BARCELONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Trabajo e Inmigración Celestino Corbacho en el Gobierno socialsita de José Luis Rodríguez ha descartado ser el candidato de Cs al ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) para las próximas elecciones municipales.

En una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, el también exalcalde de L'Hospitalet ha señalado: "Espero que no me lo pregunten más. La respuesta es no, no seré alcaldable de Cs en L'Hospitalet de Llobregat. El partido no me ha ofrecido nada ni formalmente ni informalmente".

Corbacho intervino este sábado a través de un mensaje grabado en vídeo en un acto de España Ciudadana en Barcelona, donde participó el presidente de Cs, Albert Rivera, que agradeció su intervención en esta "plataforma transversal", en sus palabras.

El exministro ha explicado que más allá de esta intervención no tiene intención de afiliarse a ningún partido ni volver a la vida municipal.

Preguntado por los presos soberanistas en prisión, Corbacho ha afirmado: "Habría preferido que estuviesen en libertad. Eso sí, los políticos eran conscientes de que estaban tomando decisiones ilegales y debían saber que podía tener consecuencias".