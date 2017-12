El centro Diagonal Mar de Barcelona reparte 20 millones para "tapar agujeros"

Publicado 22/12/2017 11:51:13 CET

La mayoría de premiados es gente del barrio y clientela diaria de la administración

La administración de lotería número 1 del centro comercial Diagonal Mar de Barcelona ha repartido este viernes 20.500.000 euros al vender 41 series del tercer premio, el número 6.914.

La mayoría de premiados ha sido gente del barrio, clientela diaria e, incluso, trabajadores del mismo centro comercial.

"Estaba trabajando en la tienda y mi encargada me ha dicho que había un premio acabado en 04, he ido a revisar mi décimo y me había tocado", ha exclamado Miríam Flores, dependienta de la tienda de Maximo Dutti del centro comercial que se ha llevado 50.000 euros.

"Viviremos un poco mejor", añadía Gonzalo Vargas, un amigo de la administración que también tenía algun décimo y que ha venido desde Tarragona a recoger el premio.

"Servirán para tapar agujeros y para que mi hijo tenga unos buenos reyes", comentaba emocionada Valeria Álvarez, empleada de la administración que compró un décimo porque los números coincidían con el de su cumpleaños y el de su hijo.

Esta administración de lotería ya repartió un quinto premio en 2014, pero esa vez el dinero se fue sobre todo hacia Jaén.

Por eso, la propietaria de la administración, Anabel Morales, recordaba que este viernes era "un día muy feliz" porque el premio "ha tocado a gente humilde del barrio que lo necesita".

EQUIPO DE FÚTBOL

La cafetería del campo de fútbol del club Gramenet, en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), se ha llevado diez series de este tercer premio, con lo que ha repartido cinco millones.

De este número, que fue cantado a las 9.19 horas en el cuarto alambre de la primera tabla, tenían 45 series, y han vendido 41 y devuelto solo cuatro, ha indicado la trabajadora.