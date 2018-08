Cierra permanentemente el mítico cine Aribau Club de Barcelona

Publicado 30/07/2018 18:21:35 CET

BARCELONA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El mítico cine Aribau Club de Barcelona, del Grup Balañá, ha cerrado este lunes sus puertas permanentemente "por motivos internos de la empresa", han informado a Europa Press fuentes del grupo.

Tras realizar sus últimas sesiones el domingo, la sala ya no abrirá a partir de este lunes; de hecho, un vídeo en su cuenta de Twitter recoge cómo se apagaron las domingo, y en un mensaje se despide con el icónico 'That's all folks' --'Esto es todo, amigos'--.

Situado en la Gran Via barcelonesa, este mítico cine de Barcelona abrió sus puertas en 1936 con el nombre de Cinema Dorado, y actualmente era la sede del festival de cine documental In-Edit y de D'A.