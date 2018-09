CiU defiende que la devolución de los 25 millones de Spanair desencalla obras

Actualizado 02/05/2013 21:44:24 CET

BARCELONA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno municipal de Barcelona (CiU) ha afirmado este jueves que se han desencallado obras a través de la devolución de la Generalitat con inversiones de los 25 millones de euros que la ciudad prestó para inyectarlos a la aerolínea Spanair pocos meses antes de su quiebra.

El líder municipal socialista, Jordi Martí, ha considerado este mismo jueves un "fraude" la devolución pactada por ser con obras ejecutadas o comprometidas antes del convenio firmado en noviembre de 2011 para dejar el dinero a Spanair, y no descarta recurrir a los tribunales.

Fuentes del Gobierno municipal han explicado a Europa Press que, si estas actuaciones no se hubiesen incluido en la devolución al consistorio de su aportación a Spanair, "muy probablemente no se harían o no se habrían finalizado por falta de financiación".

Además, han recordado que en el convenio se previeron dos vías para devolver la deuda, con dinero o inversiones, y que se ha optado por la segunda, financiándose también actuaciones en superficie vinculadas al Metro que son competencia municipal pero que ha sufragado el Govern.

Las mismas fuentes han agregado que la mayoría de obras se ejecutaron en 2012, a excepción de las de la residencia de ancianos de Via Favència y de la de discapacitados de Mas Sauró, las cuales "muy probablemente hubiesen quedado paradas" si no se hubiesen incluido.

CUANTÍAS SIN ACLARAR

Por ahora el Gobierno municipal no ha aclarado la razón por la cual cuando en noviembre de 2012 se decidió devolver a Barcelona lo aportado a Spanair con actuaciones la residencia de Via Favència cuenta por un importe de 8,9 millones de euros, y la de Mas Sauró, por 6,6 millones.

El PSC ha aportado nueva documentación a partir de datos extraídos de la cuenta general de la Generalitat de 2011 según la cual el Govern aportó ese año 567.000 euros a Via Favència y poco más de 1 millón a Mas Sauró, cifras muy por debajo de las estipuladas en la devolución.