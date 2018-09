Colau pide a Buch que rectifique y destine más Mossos a Ciutat Vella: "Tiene la cabeza en otra parte"

Publicado 28/09/2018 16:50:57 CET

Recuerda que la Guardia Urbana realiza "el 60% de denuncias y detenciones" en el distrito

BARCELONA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido al conseller del Interior de la Generalitat, Miquel Buch, que rectifique y destine más agentes de los Mossos d'Esquadra a reforzar la vigilancia en el distrito de Ciutat Vella: "El responsable de Interior tiene la cabeza en otra parte. Tiene que rectificar".

Preguntada por la líder de Cs en el Ayuntamiento, Carina Mejías, sobre el aumento de la inseguridad en el distrito, la primera edil ha insistido en que el incremento de hurtos y de la inseguridad ha demostrado que Buch "no tenía razón" al negar la demanda del Gobierno municipal de aumentar las dotaciones de Mossos en la zona.

"Hay un aumento de la criminalidad que ha aumentado muchísimo. Nos estamos reuniendo con todo el mundo y no tenemos competencias judiciales", y ha recordado que se han destinado muchos efectivos a proteger edificios públicos, lo que ha restado agentes en el centro de la capital catalana.

Asimismo, Colau ha insistido en que la Guardia Urbana ha hecho un trabajo excelente para mejorar la seguridad de Ciutat Vella, y ha asegurado que van mucho más allá de sus competencias: "El 60% de las denuncias y detenciones en Ciutat Vella son por parte de la Guardia Urbana".

Mejías ha afeado a la alcaldesa su "habilidad para centrifugar los problemas", y ha advertido de que el civismo, la seguridad y la limpieza son su competencia, por lo que le ha pedido que cumpla con sus responsabilidades y no eche la culpa a las demás administraciones.

INSEGURIDAD EN LA CIUDAD

El pleno ha aprobado una propuesta de ERC para dar respuesta a los vecinos de los barrios que se manifestaron a mediados de septiembre contra la inseguridad y el funcionamiento de la ciudad, para lo que han pedido presentar un plan de medidas concretas en los ámbitos de convivencia, limpieza y seguridad, para frenar "el proceso de degradación que están sufriendo los barrios".

El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, ha defendido que las actuaciones que llevan a cabo sí funcionan, pero no son suficientes, por lo que es necesaria más cooperación.

"Cuando hay grupos o mafias que atacan a vecinos, la presencia policial es una solución", ha dicho Pisarello, tras lo que ha recordado que han aumentado los agentes de la Urbana en Ciutat Vella.

Todos los grupos menos la CUP, que se ha abstenido, han apoyado la medida de ERC, cuyo portavoz municipal, Jordi Coronas, ha criticado que la agresión con machete ha sido un hecho lamentable y ha avisado de que se debe revertir la situación o empeorará, a lo que Paco Sierra (Cs) ha agregado que el ataque ha sido con "un machete de jungla, que es en lo que se ha convertido Ciutat Vella".

Jaume Ciurana (PDeCAT) ha dicho que el ejecutivo de Colau no tiene empatía con los vecinos y Carmen Andrés (PSC) ha señalado que el que se erigió como el Gobierno de la gente no escucha a los vecinos, tras lo que el edil del PP Alberto Villagrasa ha criticado a Colau: "Su falso buenismo ha llevado a que sea un chollo delinquir en las calles de Barcelona".

Desde la CUP, Maria Rovira pedido abrir espacios comunitarios para combatir la inseguridad no sólo desde una perspectiva policial, mientras que el concejal no adscrito Gerard Ardanuy (Demòcrates) ha pedido cambiar de estrategia porque la actual no funciona, y Joan Josep Puigcorbé ha pedido atender las demandas de los vecinos.