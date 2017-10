Colau pide al PSOE reconsiderar su apoyo al 155 que solo "complicará" la situación

Publicado 22/10/2017 21:15:17 CET

Apela a todos los actores políticos a reconducir la situación hacia el diálogo

BARCELONA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido al PSOE que reconsidere su posición de apoyar la iniciativa del Gobierno de Mariano Rajoy de aplicar el artículo 155 de la Constitución en Catalunya porque no ayudará a solucionar el problema y solo "complicará" la situación.

En declaraciones a los medios este domingo desde París, donde ha participado en la reunión anual de la red de ciudades por el clima C40 y el CityLab de la Fundación Bloomberg, Colau ha interpelado directamente al PSOE: "En Catalunya, la mayoría de personas no entendemos que desde el PSOE se pueda avalar esta estrategia tan dura del PP".

Ha asegurado que de momento no tiene ninguna intención de romper el acuerdo de gobierno con el PSC en el Ayuntamiento, y que trabajará para que el PSOE no apoye el 155, aunque ha admitido que este apoyo les "tensiona" a nivel municipal.

Colau ha apostado por reconducir la situación actual hacia el diálogo y que, como pasos esenciales, tanto Gobierno central como Generalitat renuncien a la aplicación del 155 y a una declaración unilateral de independencia, respectivamente: "La vía es sencilla, que se llamen por teléfono y hablen".

Ha pedido a todos los actores políticos que trabajen activamente para que no se aplique el 155 que prevé cesar a todo el Govern: "Por muy preocupante que sea la situación actual no nos tenemos que resignar a que pase lo peor, al contrario, hemos de trabajar activamente para que el 155 no se llegue a aprobar".

Lo ha tachado de "involución democrática y una cosa nunca vista en democracia" y ha opinado que la intervención de la autonomía catalana no ayudaría a resolver el problema, lo complicaría, en sus palabras.

"Queremos resolver el problema, reconducir al diálogo, desescalar la tensión y que se plantee una solución política", ha abundado, por lo que ha apelado a hacer los máximos esfuerzos antes de la semana que viene, reconduciendo la situación a una mesa de diálogo.

ELECCIONES

Sobre la convocatoria de elecciones para evitar el 155, ha dicho: "Tarde o temprano se tendrán que producir unas elecciones, eso sin ninguna duda, porque hemos llegado al agotamiento de un proceso, pero no creo que las elecciones en sí mismas sean ninguna solución si no van acompañadas de una estrategia de diálogo", especialmente si se convocan a través del 155.

"Claro que tarde o temprano tiene que haber elecciones para cambiar de ciclo pero tiene que ir acompañado de una normalidad institucional sin estar bajo la amenaza del 155 o la DUI", ha dicho.

Sobre la propuesta de la AMI y la ACM para que los ayuntamientos impulsen una moción de rechazo al 155, ha dicho que es un tema de funcionamiento que se deberá hacer con el resto de grupos municipales, y ha recordado que "en Barcelona hay amplísimo consenso en rechazar la falta de diálogo, de represión y de amenaza intervención con el 155".

En la reunión en París, Colau ha lanzado un mensaje de tranquilidad y confianza ante grandes empresas y multinacionales: "Barcelona no se para. Es importante dar un mensaje de tranquilidad, de confianza, de liderazgo y de responsabilidad", ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.