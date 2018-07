Colau pide a Sánchez que el acercamiento de los presos soberanistas sea "inmediato"

Publicado 17/06/2018 11:52:13 CET

BARCELONA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el acercamiento de los presos soberanistas a cárceles catalanas sea "inmediato" y ha reiterado que es una decisión del Ejecutivo.

"Esto depende del Gobierno de España y, por lo tanto, tiene que ser inmediato. Y debe hacer todo lo que esté en sus manos para que salgan en libertad", ha reclamado en una entrevista de El Punt Avui recogida por Europa Press.

Colau ha sostenido que se debe abrir "una etapa de diálogo" entre el Gobierno y la Generalitat, y ha expresado su confianza en que ambas partes tengan voluntad de hablar y encontrar puntos en común.

Preguntada por si en la primera reunión entre Sánchez y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, deberían hablar sobre el derecho a la autodeterminación de Catalunya, ha señalado que debe ser posible pero que no hay que presionar en este primer encuentro: "En democracia, no puede haber temas tabú, pero en esta primera reunión tampoco podemos esperar que se resuelvan grandes cuestiones que no se han resuelto durante décadas".

"Ambos deberían transmitir la voluntad firme de que creen que el otro ha ido al encuentro con la voluntad de comenzar una etapa de diálogo. Y esto sería muchísimo", ha destacado.

ELECCIONES MUNICIPALES

Colau ha manifestado sus ganas de repetir como alcaldesa en la próxima legislatura, ya que considera que con su mandato ha comenzado un cambio y que en el segundo mandato se puede "consolidar este cambio de agenda y de prioridades".

Ha explicado que cuenta con que la mayor parte del equipo del Gobierno municipal continúe, y espera que el proceso independentista no centre el debate en las elecciones municipales: "En los últimos tiempos, y especialmente en el último año, la política nacional se ha impuesto a cualquier otro debate, porque la relevancia de todo lo que ha pasado es indiscutible. Pero quiero reivindicar que Barcelona ha sido clave para que las cosas no fueran a peor".

En este sentido, ha asegurado que no le preocupa que el exprimer ministro de Francia Manuel Valls se pueda presentar porque cree que quiere "alimentar ideas de confrontación y es una cosa que la sociedad barcelonesa rechaza frontalmente".

Asimismo, cree que "sería un gran error" que los partidos independentistas se presentaran en una lista unitaria, ya que considera que, a su juicio, sería trasladar la pugna de bloques a la ciudad.