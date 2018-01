Comín: "Cualquier mensaje sacado de su contexto pierde siempre su significado"

Actualizado 31/01/2018 12:50:04 CET

BARCELONA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado de ERC en el Parlament Toni Comín ha afirmado este miércoles que "cualquier mensaje sacado de su contexto pierde siempre su significado", en referencia a los mensajes de móvil enviados a él por el candidato de JxCat a presidir la Generalitat, Carles Puigdemont, según ha publicado Telecinco.

En varios mensajes de Twitter recogidos por Europa Press, Comín ha añadido que "la revelación de secretos (obtener subreptíciamente las conversaciones de terceros) es delito en España y en Bélgica, merecedor por tanto de las pertinentes acciones legales".

También ha destacado que la posición política de Puigdemont quedó clara el martes por la noche en su mensaje difundido por las redes sociales: "Quien no lo haya entendido puede repasar este mensaje porque es del todo inequívoco".

Asegura además que la unidad independentista está garantizada "desde su pluralidad ideológica", para cumplir con los resultados electorales, de manera que augura un disgusto a quienes están apoyando la intervención de la autonomía catalana.

En nombre del independentismo, añade que no permitirán que "una causa penal totalmente aberrante e ilegítima invalide el resultado del 21-D", porque la democracia implica respetar la voluntad popular.

4. No només com a independentistes, sinó sobretot com a demòcrates, no permetrem que una causa penal totalment aberrant i il·legítima invalidi el resultat del 21-D. Sense respecte a la voluntat popular no hi ha democràcia. I la democràcia no es negocia.