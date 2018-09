Cs critica que el Govern impulse una ley sobre símbolos franquistas sin abordar los lazos

Publicado 12/09/2018 14:57:55 CET

Arrimadas dice que la ANC congregó a "mucha gente" por la Diada pero no a la mayoría

BARCELONA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La líder de Cs en Catalunya, Inés Arrimadas, ha criticado este miércoles que el Govern haya aprobado la memoria preliminar de un anteproyecto de ley para retirar simbología franquista de las calles "y aún no se dé cuenta de que las calles, playas y plazas tienen mucha simbología política" por los lazos amarillos.

"Me choca muchísimo que el Govern de la Generalitat quiera hacer una segunda ley para retirar símbolos franquistas", ha dicho en rueda de prensa en el Parlament, puesto que en 2007 el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Memoria Histórica de España, que ya aborda la simbología de la dictadura.

Así, ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) sentenció en contra de la colocación de una 'estelada' en un emplazamiento público de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y dejó "bien claro que el espacio público es de todos y que se tiene que garantizar la neutralidad", ha dicho Arrimadas.

"No sé qué más necesitan para entender que Catalunya es de todos, no sólo de los que llevan un lazo amarillo", ha añadido, y ha acusado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, de dirigirse sólo a una parte de los catalanes.

Asimismo, pese a admitir que en la manifestación que organizó la ANC por la Diada participó "mucha gente", ha asegurado que la mayoría de catalanes no acudió ni se sintió representada por la movilización independentista.

"Recordemos que ayer una mayoría social de Catalunya no salió a la calle porque estaba excluida, no invitada, a los actos que tenían que ser de todos los catalanes", y ha acusado al soberanismo de patrimonializar la festividad del 11 de Septiembre, de la que Cs no participó.

La líder naranja ha reclamado a Torra que "acepte la realidad, que es que hay una mayoría de catalanes que no comparte el proyecto de ruptura" y ha acusado al independentismo de mentir acerca del proceso soberanista.

PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE TV3

Arrimadas también ha anunciado que llevarán al Parlament una proposición de ley "muy similar a la presentada para TVE y en otras comunidades autónomas que tienen televisiones" para garantizar la independencia política de TV3 y que sus órganos de gobierno sean elegidos por concurso, ha relatado.

"En Catalunya creemos que es más oportuno que por concurso público el órgano de gobierno de nuestros medios pueda ser elegido" frente a la actual designación a dedo, ha aseverado.