Cs descarta intentar investir a Inés Arrimadas y exige a JxCat no apostar por "un imputado"

Actualizado 02/03/2018 14:25:18 CET



Ven a Puigdemont como parte del pasado político y vigilarán cómo se costea "la fiesta" en Bélgica

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

El secretario de Comunicación de Cs, Fernando de Páramo, ha descartado este viernes presentar a la líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, como candidata a la investidura ahora que Carles Puigdemont ha renunciado a ser presidente y ha señalado como sustituto a Jordi Sànchez (JxCat).

"Lógicamente, los que no sumamos y no podemos formar gobierno no nos presentaremos", ha resumido el también diputado en rueda de prensa desde el Parlament, recordando que su partido ganó las elecciones pero el independentismo sigue teniendo mayoría en la Cámara.

De Páramo ha defendido que su partido logró en las elecciones catalanas los mejores resultados de su historia en Cataluña, y ha responsabilizado a PSC y PP de no poder aspirar a la Presidencia, ya que socialistas y populares quedaron relegados en esos comicios.

"Vamos a ver si se ponen de acuerdo", ha concluido en relación a los partidos independentistas, ya que hasta ahora JxCat, ERC y la CUP no han mostrado sintonía a la hora de investir los candidatos a la Presidencia que se han planteado hasta ahora.

También ha criticado que Puigdemont haya señalado a Sànchez como sustituto, ya que está siendo investigado por el Supremo: "¿No tienen a nadie que no esté imputado, que no se haya subido a los coches de la Guardia Civil?".

De Páramo se refiere a que Sànchez está en la cárcel por las manifestaciones de septiembre ante las puertas de la Conselleria de Economía mientras dentro se estaba produciendo un registro por parte de agentes de la Guardia Civil.

Preguntado por si Jordi Sànchez puede ser presidente estando encarcelado e investigado, ha explicado que la decisión corresponderá con toda probabilidad al Tribunal Constitucional y al juez que instruye la causa, y que Cs respetará las decisiones de la justicia "como ha hecho siempre".

Ha criticado que, poniendo a Sànchez sobre la mesa, los partidos independentistas no quieren encontrar a un presidente, sino que lo que persiguen es "lío, lío y más lío", y les ha acusado de querer alargar el proceso soberanista renunciando a gobernar Cataluña.

Sobre la renuncia de Puigdemont, ha manifestado que el presidente cesado forma ya parte "del pasado político", y ha recordado que su partido insistió desde el principio en que, dada su situación, sería imposible que asumiera de nuevo la Presidencia.

ESTRUCTURA EN BRUSELAS

También ha advertido de que Cs seguirá con atención quien costea la estructura política que ERC y JxCat han pactado crear en Bélgica y que pilotará Puigdemont pese a no ser presidente: "Estaremos muy atentos para ver quien paga la fiesta", avisando que no se puede hacer con recursos públicos.

Además, ha lamentado que el presidente del Parlament, Roger Torrent, avalara este jueves votar la resolución de JxCat que los letrados de la Cámara avisaron de que presentaba dudas legales, y ha recordado que Cs está trabajando presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

"Nosotros no vamos a renunciar a nuestros derechos parlamentarios, aunque Torrent se empeñe en hacer el sheriff del Parlament, no nos silenciará", ha concluido.