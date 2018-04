La CUP insiste: Carles Puigdemont presidente o programa republicano

Publicado 05/04/2018 14:40:11 CET

BARCELONA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Secretariat Nacional de la CUP Lluc Salellas ha insistido en que no avalarán a otro candidato a la Generalitat que no sea el expresidente Carles Puigdemont, a no ser que se proponga a otro presidenciable acompañado de un programa de Govern que despliegue la república.

Lo ha dicho en un artículo publicado en VilaWeb recogido por Europa Press, después de hacerse pública la carta de Puigdemont a su grupo parlamentario (JxCat) en que renuncia a ser candidato en favor de Jordi Sànchez, y también después de la carta en la que éste acepta.

Salellas insta a los grupos independentistas a mantenerse fieles al mandato del 1-O, al de la huelga del 3 de octubre y a los programas con los que concurrieron a las elecciones del 21 de diciembre.

"Hacer una investidura de un presidente de la Generalitat, destituido ilegítimamente por el 155, que hoy vive en una prisión como no pasaba desde Companys es totalmente necesario", y ha recordado la disposición de los diputados de la CUP a entrar en la Mesa y asumir la responsabilidad de convocar el pleno para investir a Puigdemont.

Lamenta que su oferta de entrar en el órgano rector de la cámara, según él, "ni siquiera ha sido respondida por el resto de partidos republicanos", algunos de ellos reacios a convocar ese pleno por las consecuencias judiciales que podría desencadenar.

"Así de cierto y así de frío. La CUP, que no es del partido de Carles Puigdemont, se ha quedado casi sola defendiendo este posicionamiento que ha sido también un grito repetido en las calles desde hace semanas", ha lamentado.

Ha constatado que ellos están donde estaban el 30 de enero: esperando en el pleno suspendido por el presidente del Parlament, Roger Torrent, solos y dispuestos a investir a Puigdemont.

Por eso y conscientes del peso que tienen en la Cámara --cuatro diputados--, han "mantenido cuatro abstenciones a cualquier propuesta que quiera salir por un cambio que no fuese Puigdemont o un programa de avance claro y nítido en la República".

Una vez sabido que Puigdemont renuncia a ser candidato, Salellas subraya que "las conversaciones sobre programa tampoco han sido nunca una prioridad de los agentes republicanos".

ASOCIACIONES MUNICIPALISTAS

El portavoz 'cupaire' también lamenta que las asociaciones municipalistas hasta ahora "han estado demasiado pendientes" de lo que pasaba en el Govern y en el Parlament, sin tener un rol determinante.

Por eso, y teniendo en cuenta que hay centenares de cargos electos en los municipios que respaldan la república, les han llamado a mover ficha para impulsarla, haciendo el camino "desobedeciendo".