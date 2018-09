La CUP pide crear una comisión de investigación sobre el 1-O

Actualizado 18/09/2018 17:14:47 CET

Avisa de que el Estado "no tiene ninguna intención" de permitir un referéndum

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

La diputada de la CUP en el Parlament Maria Sirvent ha propuesto este martes la creación de una comisión de investigación sobre el referéndum del 1 de octubre de 2017 que aborde "cómo se ha llegado hasta aquí y cuáles han sido las consecuencias de la acción represiva del Estado a todos los que ejercieron el derecho a la libre determinación".

"¿Cómo puede ser que no haya habido ningún tipo de responsabilidad?", ha preguntado en rueda de prensa la diputada, que ha lamentado que no se esté investigando el papel del Govern, la acción policial del 1-O ni lo que considera represión por parte del Estado, que extiende a los días previos a la consulta.

Así, ha recordado como el 20 de septiembre la Guardia Civil entró en la Conselleria de Economía para realizar un registro --lo que desató una manifestación frente al edificio-- y dos días antes la Policía Nacional intentó entrar en la sede de la CUP, en Barcelona, "sin ningún tipo de orden judicial".

"Tuvo que ser la gente la que defendió del asedio de la Policía Nacional la sede de un partido político. ¿En qué democracia vivimos que se lleva esto a los juzgados y queda en archivo?", ha lamentado, aunque ha puntualizado que la decisión judicial fue recurrida.

Sirvent, que ha defendido que esta comisión podría trabajar en paralelo a la que prevé estudiar los efectos del artículo 155 de la Constitución, espera que la iniciativa "sea bien recibida porque, independentistas o no, hay que analizar qué ocurrió con el ejercicio de la autodeterminación".

DIPUTADOS SUSPENDIDOS

"Este mismo aparato del Estado quiere modificar la aritmética de este Parlament", ha lamentado, a raíz de la resolución del Tribunal Supremo que suspende a los diputados que han sido procesados por presunta rebelión, y ha pedido recuperar la soberanía de la cámara y oponerse a esta decisión.

Para la diputada anticapitalista, la decisión del TS busca impedir "que los 135 diputados surgidos de las elecciones del 21 de diciembre puedan ejercer su derecho a voto", por lo que ha apremiado a JxCat y a ERC a llevar la situación al pleno y a votar sobre ella.

"¿A qué están esperando para llevar esta decisión al pleno y a hacer valer la soberanía de este Parlament?", ha señalado Sirvent, que ha criticado que la CUP facilitó una mayoría soberanista en la Mesa del Parlament que no defiende los derechos de los diputados suspendidos, ha dicho.

La diputada 'cupaire' ha revelado que este lunes se reunieron con JxCat, a quienes reiteraron su postura, que pasa por que el pleno se posicione y "no sea cómplice de la suspensión de estos diputados represaliados".

"OJALÁ" UN REFERÉNDUM PACTADO

Preguntada por las voces en el independentismo que piden negociar un referéndum con el Gobierno central, Sirvent ha respondido que "el Estado español no tiene ninguna intención de aceptar el ejercicio del derecho a la autodeterminación".

"Ojalá. Nosotros quisiéramos ejercerlo con garantías, pero esta no es la situación que se da y, por tanto, no podemos hablar de situaciones hipotéticas que no han pasado", ha zanjado.