La CUP reprocha a Torra que quiera "cerrar por arriba lo que la gente abrió por abajo el 1-O"

Actualizado 09/07/2018 19:15:02 CET

Rechaza que la reunión forme parte de un diálogo sino de "dos monólogos" contrapuestos

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

El diputado de la CUP Vidal Aragonés ha reprochado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, haya querido "cerrar por arriba lo que la gente abrió por abajo el 1-O", en su reunión de este lunes con el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, en Moncloa.

En una rueda de prensa en el Parlament, ha criticado que la voluntad de Torra en el encuentro no era la de "respetar lo que el pueblo de Catalunya hizo" en el referéndum del 1 de octubre y ha asegurado que forma parte de la línea de desescalada del conflicto político que la CUP pide mantener de forma democrática y pacífica con el Estado.

Ha advertido de que el derecho a la autodeterminación es colectivo y que la renuncia o no a este derecho no le corresponde a ningún partido ni a ningún gobierno: "Está muy bien que plantee la no renuncia, pero no les corresponde a ellos hacer este ejercicio de renuncia. No estamos en 2010. En 2017 hicimos un referéndum".

El diputado 'cupaire' ha recordado que tras ese referéndum y tras la parada de país que se celebró el 3 de octubre, se convocaron unas elecciones desde el Gobierno --entonces dirigido por Mariano Rajoy-- en aplicación del 155 y que JxCat, el partido de Torra, concurrió con un programa claro de implementación de la república: "Que cumplan lo que dijeron".

Para la CUP la respuesta dada desde el Ejecutivo de Sánchez "ha sido la misma que la que daba el Gobierno del PP", sin un reconocimiento a la existencia de presos políticos que el independentismo afirma y sin la recuperación de todas las leyes suspendidas.

ACTUACIÓN REPRESIVA

Aragonés ha hecho referencia al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al que también se ha referido Torra, para recordarle al presidente que "se encuentra en el exilio y que el aparato del Estado no rebaja absolutamente en nada la actuación represiva".

Sobre el reconocimiento mutuo que Torra ha celebrado a través del acuerdo para retomar la comisión bilateral entre ejecutivos, ha dicho que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en la rueda de prensa para dar cuenta de la reunión, ha enclavado el encuentro en las reuniones que Sánchez mantiene con todos los presidentes de comunidad autónoma.

"Desde el Gobierno español se quiere dar carácter subalterno al presidente de la Generalitat como presidente de una comunidad autónoma más", ha alertado el 'cupaire', que a advertido de que Calvo ha respondido a la demanda de Torra sobre el derecho a la autodeterminación con el artículo 2 de la Constitución.

Ese artículo revela "el carácter unitario de España y su carácter indisoluble", lo que a juicio del diputado de la CUP supone cerrar cualquier posibilidad a que los catalanes ejerzan el derecho a la autodeterminación.

Por todo ello, la CUP ha declinado enmarcar la reunión entre ambos ejecutivos en el marco de un diálogo, porque considera que se ha tratado de dos personas contraponiendo "dos monólogos".

"No hay un diálogo real más allá de dos representantes que puedan hablar. Dos monólogos: por una parte Torra y por otra el presidente del Gobierno de España", ha sentenciado.