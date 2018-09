Dallas (EE.UU.) acoge una exposición de 'dalís' en pequeño formato

Publicado 06/09/2018 18:36:08 CET

GIRONA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Meadows Museum de Dallas, en Texas (EE.UU.), acoge a partir de este domingo una exposición formada por una veintena de 'dalís' en pequeño formato en la que participa la Fundació Gala-Salvador Dalí, ha explicado la entidad este jueves en un comunicado.

La muestra, comisariada por el director del museo, Mark Roglán, y la conservadora, Shelly Stewart DeMaria, es la primera que pone el foco sobre las obras de pequeño formato que el genio surrealista pintó a partir de su admiración a Johannes Vermeer y pintores de la escuela flamenca.

Bajo el título 'Dalí: poetics of the small, 1929-1936', la exposición reúne fondos del museo de Dallas, así como de las colecciones de la Fundación Dalí, el Metropolitan Museum of Art, y el Dalí Museum de Florida, entre otros.