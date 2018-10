El Debate de Política General sigue este martes con el voto de 4 diputados de JxCat en el aire

Publicado 09/10/2018 4:05:11 CET

Los letrados del Parlament dicen que los votos delegados de JxCat podrían invalidarse

El Debate de Política General se reanuda este martes a las 15 horas con el debate y la votación de las propuestas de resolución que han presentado los grupos, y se hará con la controversia aún viva sobre la situación de los diputados afectados por la suspensión dictada por el Tribunal Supremo.

Los cuatro diputados de JxCat afectados han presentado un escrito para delegar su voto, una maniobra que no cuenta con el aval de los letrados de la Cámara, que creen que supone incumplir con el auto dictado por el magistrado Pablo Llarena.

Este lunes por la noche se hizo público un informe de los letrados que avisa de que los votos delegados por JxCat afectados por la suspensión del Tribunal Supremo podrían ser invalidados.

El informe dice que el escrito que presentó JxCat para seguir votando por delegación no se adecua a la resolución que del pleno del 2 de octubre porque no designan un sustituto que ejerza sus derechos, sino que pretende mantener la delegación de voto de esos diputados: "Si un parlamentario no es sustituido expresamente por otro, éste no puede ejercer el derecho de voto por delegación".

LA OPOSICIÓN AVISA

Varios grupos de la oposición ya han anunciado medidas judiciales contra ello: si no se retiraran las delegaciones de votos, el PSC recurrirá al Tribunal Constitucional y Cs presentará una querella criminal contra los miembros soberanistas de la Mesa.

Tres horas antes de que se inicie el pleno, a las 12, se habrá reunido la Mesa para abordar asuntos ordinarios y, previsiblemente, el informe sobre este tema que el presidente del Parlament ha pedido a los letrados, los cuales, si mantienen su criterio, volverán a rechazar el voto delegado propuesto por JxCat.

Al margen del recorrido que puedan tener las iniciativas judiciales de PSC y Cs, a corto plazo este martes la controversia se centrará en si el Parlament contabilizará los cuatro votos delegados de JxCat: si lo hace, las votaciones podrían ser impugnadas; si no lo hace, el independentismo perdería la mayoría absoluta.

RESOLUCIONES

En el pleno se debatirán y votarán decenas de resoluciones presentadas por los grupos; entre ellas, una de JxCat que pide que la Cámara repruebe al Rey --por su discurso del 3 de octubre de 2017-- y abogue por la abolir la monarquía.

Otras resoluciones destacadas las impulsan JxCat y ERC: quieren que la Cámara reclame un referéndum pactado al Gobierno central, aunque no fijan el ultimátum de un mes que el presidente Quim Torra lanzó al presidente Pedro Sánchez la semana pasada.

La Cámara también votará propuestas de la CUP y Cs que piden reprobar o cesar al conseller de Interior, Miquel Buch, por los dispositivos policiales recientes como el de los incidentes que se generaron en la puertas del Parlament el pasado 1 de octubre.