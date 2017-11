Decenas de estudiantes cortan vías de Barcelona por la libertad de los consellers

Actualizado 03/11/2017 14:29:43 CET

BARCELONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

SIGUE AQUÍ LA ÚLTIMA HORA SOBRE CATALUÑA

Un grupo de estudiantes de la UAB corta la AP-7 para reclamar la "libertad de los presos políticos"

Decenas de estudiantes han cortado al mediodía de este viernes vías del centro de Barcelona, la Ronda de Dalt, el Poblenou, el Eixample izquierdo y la avenida Diagonal en una movilización simultánea convocada por Universitats per la República a las 12 horas del mediodía contra el encarcelamiento de consellers y para reclamar su libertad.

En el caso del centro de Barcelona, unos 300 estudiantes y profesores han cortado la Gran Via, y posteriormente la Ronda Universitat y la calle Pelai de Barcelona hasta pasadas las 12.30 horas en una protesta en la que se han escuchado proclamas y lemas como 'Libertad para los presos políticos', 'For a, for a, for a la justícia espanyola' y 'UB Raval contra el capital'.

A la concentración, se han sumado estudiantes, miembros del personal de atención y servicios (PAS) y docentes de los diferentes campus de las universidades públicas catalanas, además de la Facultad de Comunicación de la Ramon Llull (URL).

En el caso de la Autònoma de Barcelona (UAB), han cortado la línea de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) en Sant Cugat del Vallès, donde han desplegado una gran pancarta titulada 'Llibertat presos polítics'.

Se han producido cortes posteriores a las concentraciones en la avenida Diagonal a la altura de Palau Reial por una marcha iniciada por estudiantes de la Politècnica de Catalunya (UPC) y en la calle Marina, cerca del campus del Poblenou de la Pompeu Fabra (UPF).

CORTE DE LA VÍA EN GIRONA

También en la calle Villarroel a la altura de la Facultad de Medicina de la UB en el Clínic y a la altura del Campus Mundet de la UB en la Ronda de Dalt, así como en la Gran Via Jaume I, frente a la Subdelegación del Gobierno central en Girona, por parte de estudiantes de la UdG.

'Sols el poble salva el poble' era uno de los lemas de las pancartas de apoyo a los representantes de la Generalitat, y también de los presidentes de Òmnium Cultural y la ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, respectivamente.