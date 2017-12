Detienen a los dos ediles de la CUP de Reus investigados por un delito de odio

Publicado 27/12/2017 12:41:44 CET

TARRAGONA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido por orden judicial el mediodía de este miércoles a los concejales de la CUP de Reus (Tarragona) Marta Llorens y Oriol Ciurana, investigados por un delito de odio contra la Policía, ha informado la CUP.

El Juzgado de Instrucción 2 de Reus ha ordenado la detención para que comparezcan este jueves a las 9 horas por un presunto delito de incitación al odio, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

La orden la adopta después de haberlos citados dos veces en esta causa y, "sin que se tenga conocimiento de razón alguna", no hayan comparecido.

La juez ha ordenado que sean detenidos y llevados al juzgado este jueves 28 de diciembre a las 9.00 horas, con la única finalidad de que sean llevados ante la autoridad judicial como investigados.

Tras serles notificada la orden, los dos ediles han acudido la mañana de este miércoles al Ayuntamiento, desde donde han dicho que esperan a que se haga efectiva la orden para detenerles por incomparecencia.

Varias decenas de personas se han concentrado ante el consistorio en solidaridad con estos ediles, y la CUP, a través de su cuenta de Twitter, ha afirmado que se espera la detención de Marta Llorens y Oriol Ciurana "en cualquier momento".

Tras esta orden de detención, la CUP ha afirmado en su Twitter: "Somos muchas y la solidaridad es la mejor herramienta. Seguiremos construyendo la República y defendiendo los derechos básicos de expresión y manifestación. Reiteramos que no hemos cometido ningún delito".

"LAS VECES QUE SEA NECESARIO"

Marta Llorens ha asegurado en declaraciones a los medios ante el consistorio que lo volverían a hacer y lo repetirían "las veces que sea necesario" y ha vaticinado que la represión sigue e irá en aumento y será de larga duración.

Ha explicado que no se han presentado ante el juez porque no reconocen el marco de la justicia española, en sus palabras, y están en contra "del aparato del Estado que pone en evidencia que no hay separación de poderes".

Ciurana ha afirmado que como cada día han acudido a trabajar: "Ya saben dónde vivimos y dónde trabajamos, lo saben todo porque esta maquinaria del Estado español está organizando todo lo necesario para reprimirnos y que la democracia sea una palabra represiva".

Por otra parte, la juez acuerda citar para el día 29 a las 10.00 horas a la edil de la CUP de Reus Maria Assumpció Cuadrada como investigada, después de que la primera vez que fue citada no se pudo llevar a cabo por falta de disponibilidad de su letrado y la siguiente no se presentó.