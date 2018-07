Dimiten el presidente y director de Caixa Penedès al conocerse sus pensiones

Actualizado 25/11/2011 11:49:06 CET

El presidente de Caixa Penedès, Ricard Pagès, y el director general de la entidad, Manuel Troyano, han dimitido de sus cargos después de saberse que ellos y otros dos directivos, que ya no están en la caja, contaban con un plan de pensiones en otra entidad de 20 millones de euros, según ha informado Caixa Penedès en un comunicado.

El consejo de administración de la entidad solicitó la dimisión de Pagès y Troyano después de comprobar la veracidad sobre el plan de pensiones y que había avanzado 'La Vanguardia'.

También contarían con este plan de pensiones el ex director general Joan Caellas y el ex director de recursos humanos Jaume Jorba, aunque el reparto de la dotación del plan de pensiones no es igual para cada uno de ellos, ya que a Pagès le corresponde una cantidad superior al ostentar el cargo más elevado, según el rotativo.

El plan se articula en una póliza de seguros depositada en una entidad diferente a Caixa Penedès, y por otra parte Troyano tenía un sueldo alrededor de medio millón de euros, lo que el consejo ha considerado inadecuado, según el dario.

En el comunicado, el consejo de administración de la entidad ha manifestado su "desaprobación en contenido, método de instrumentación, falta de transparencia, excepcionalidad y desproporción de los paquetes de carácter remuneratorio".

Asimismo, ha destacado que no contaba con información suficiente, veraz y detallada sobre estas remuneraciones y prestaciones, por lo que estudiará la manera de corregir esta situación.

NUEVO PRESIDENTE

El consejo ha nombrado al vicepresidente primero de la entidad, Albert Vancells, nuevo presidente de manera provisional hasta la convocatoria de la próxima asamblea general.

Caixa Penedès, integrada en el grupo BMN, recibió junto con sus socios ayudas públicas por valor de 916 millones de euros a través del Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria (FROB)